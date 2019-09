Daniela Windolff

Stolpe (MOZ) Von der Terrasse unter üppigen Weinreben mit dunkelblauen Trauben wandert der Blick weit hinaus, hinunter ins grüne Tal, bis zum Waldsaum und die sanften Berge wieder hinauf. Ein Blick wie aus dem Reisekatalog der Toskana. Doch dafür müssen Renate und Dietmar Werchan nicht bis nach Italien reisen. Sie können diese Idylle jederzeit in ihrem Garten in Stolpe genießen. Hier hat das Paar seit 15 Jahren ein Wochenendhaus, auf einem Hang mit Blick in die Stolper Berge und in die Kernzone des Nationalparks Untere Odertal, ein Naturparadies mit Urlaubsflair. Die Natur ist auch ihr Gärtner. "Wir wollen keinen Garten wie aus der Landlust-Zeitschrift, sondern ein Stück naturbelassenes Grün in der Landschaft", betont Dietmar Werchan. Das 360-Quadratmeter-Grundstück in Hanglage wurde nur behutsam geformt. Insektenfreundliche Gehölze und Stauden, wie Sommerflieder, Liguster und uckermärkische Rosen aus Radekow, aus deren Blättern Renate Werchan Gelee und Torten zaubert, teilen sich den Platz mit Bohnen und Kräutern. Mandelbäumchen, Physalis und Feigen in Kübeln unterstreichen das italienische Flair. Dazwischen lenken selbst gestaltete originelle Kunstwerke aus Fundstücken und Wurzeln die Blicke auf sich.

Im Hochbeet reifen zwei Ernten von Kopfsalat, Möhren, Mangold und Rote Bete. "Wir probieren einfach aus, was hier wächst und experimentieren auch mit Mikroorganismen, um guten Kompost für den Lehmboden zu erreichen", erzählt Renate Werchan. Der Teich ist das Schmuckstück des kleinen Gartens, den Freunde scherzhaft einen vergrößerten Blumenkasten nennen. Das Wasser ist glasklar. "Wir haben Essigessenz reingegeben, um den PH-Wert zu verbessern und das Wasser zu klären", verraten die Hobbygärtner einen Trick. Hier lässt sich auch gern der seltene schillerndbunte Eisvogel sehen, um sich an den Goldfischen zu bedienen. Und sogar ein Storch landete schon mitten auf dem Gartentisch, um sich Frösche, Molche oder Ringelnattern als fette Beute zu schnappen. Die Ligusterhecke lockt hingegen Invasionen von Hummeln und Distelfaltern an. Und auf der Wiese im Tal äsen Rehe. "Wir leben mitten in der Natur", schwärmen Werchans.