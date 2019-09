Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Hort ist cool" steht für die beiden siebenjährigen Freunde Mika und Tobias fest. Die Zweitklässler sind im Hort dicke Freunde. Am liebsten würden sie Fußball spielen, aber auch so gebe es immer tolle Angebote, sei es nie langweilig. Seit 65 Jahren besteht der Seelower Hort. Vieles hat sich geändert, seit 1954 in der damaligen Edgar-Andre-Oberschule eine Hortgruppe gebildet wurde. Der Bedarf stieg schnell.

"Viele Mütter mussten arbeiten, denn zahlreiche Männer waren im Krieg geblieben, fehlten beim Aufbau", erzählt Einrichtungsleiterin Jutta Gloth am Donnerstagnachmittag zur Eröffnung der Ausstellung "Hort ist ..." im Rathaus der Stadt. Das sei ein Fakt, den sich Kinder heute nicht mehr vorstellen könnten. Geblieben ist jedoch, dass Eltern vielfach beide berufstätig sind, ihre Kinder auch am Nachmittag gut aufgehoben wissen wollen. Heute besuchen 242 Mädchen und Jungen den Hort, der im Hauptgebäude beste Bedingungen bietet. "Wir sind eine Bildungs- und Erziehungseinrichtung mit einem Auftrag", betont Jutta Gloth.

Zum Jubiläum wollte die Einrichtung auch nach außen deutlich machen, was Hort heute bedeutet. Die Kinder haben dazu Plakate gestaltet, auf denen sie das in Wort und Bild zeigen: Hausaufgaben machen, basteln, Bewegungsspiele, Feste, wandern, baden, Sport und auch relaxen. All das ist integriert in sechs Bildungsbereiche, denen sich die 17 Erzieher um Leiterin Jutta Gloth widmen. Auf langen Plakaten sind diese Bereiche in der Ausstellung übersichtlich dargestellt.

Mitten im Flur des Erdgeschosses steht eine Litfaßsäule, auf der die Kinder ihre Erwartungen und Wünsche gemalt haben – von Gewaltfreiheit über die Forderung nach Mitbestimmung bis hin zur Gewährung von gleichen Rechten für alle Kinder, egal, woher sie kommen. Gestaltet hat die Säule der Kinderrat, der komplett bei der Ausstellungseröffnung zugegen ist. "Das ist Demokratie schon für unsere Kinder", erklärt Jutta Gloth. Die Schüler tragen ihre Hinweise und Wünsche zusammen, die dann im Kinderrat besprochen werden.

Anbau ist schon in Planung

Bürgermeister Jörg Schröder dankt den kleinen Gestaltern. Sie würden mit ihren Tafeln auch jenen einen Einblick in den Hort geben, die nicht mehr mit ihm verbunden sind. Und er verspricht nach den Zwischenrufen wie "Unser Hort ist zu klein", dass an diesem Problem gearbeitet wird. Die beiden Gruppen in der Schule müssen nicht mehr täglich die jeweiligen Klassenräume umräumen. Sie stehen ausschließlich dem Hort zur Verfügung. Sie werden aber nach jetzigem Stand 2020 von der Schule selbst gebraucht, weil die Schülerzahl steigt, wie Schulleiter Karsten Handrick im Gespräch erklärt. Spätestens dann muss ein Lösung greifen.

Favorisiert wird ein Anbau am bestehenden Hortgebäude. Dafür liegen bereits die ersten Planungsentwürfe vor, so der Bürgermeister. "Im nächsten Bauausschuss werden sie beraten", kündigt Jörg Schröder an. Er spendiert den Kindern eine Tüte Süßigkeiten. Gisela Reich, Vorsitzende des Stadtseniorenbeirates, übergibt dem Hort zum Jubiläum zudem eine Spende.

Der Kinderbeirat wird entscheiden, wofür sie ausgegeben wird.