Cornelia Link-Adam

Georgenthal (MOZ) Die Gemeinde Falkenhagen hat zum geplanten Ausbau der Ortsdurchfahrt Georgenthal (B5) im kommenden Jahr nochmal bessere Konditionen ausgehandelt. Bislang hatte der Landesbetrieb Straßenwesen festgelegt, dass von April bis Oktober 2020 unter Vollsperrung der Bereich der Bundesstraße innerorts von Georgenthal mit einer neuen Straßendecke versehen wird. Die Gemeindevertretung war dafür, dass die Umleitungsstrecke über die Wilmersdorfer Straße nach Falkenhagen führt. Allerdings wird sie nur für Pkws zugelassen. Es gilt eine Tonnage-Begrenzung von 3,5 Tonnen, und es dürften auch keine Linienbusse über diese Straße während der Bauarbeiten rollen – weil diese dafür nicht ausgelegt ist.

Lkw-Umleitung über Seelow

Diesen Beschluss vom Juni hat die Gemeindevertretung nun aufgehoben und durch einen neuen ersetzt – mit weit besseren Konditionen. Wie Bürgermeisterin Bärbel Mede im Gemeinderat berichtete, gab es mit einigen Abgeordneten, Vertretern der mobus-Busgesellschaft und des Landesbetriebs Straßenwesen zur geplanten Baustelle erst vergangene Woche ein Treffen im Amtsgebäude von Seelow-Land. An den Bauarbeiten auf der B5 habe man weiterhin nichts auszusetzen. Auch für die Regelung, dass der Lkw-Verkehr weiträumig ab Müncheberg und Seelow sowie Petershagen umgeleitet wird, hat sich nichts geändert.

Besser läuft es für die Pkw und Transporter bis 3,5 Tonnen Tonnage, denn diese dürfen die Wilmersdorfer Straße als Umleitung befahren. Die Strecke vor dem Ortseingang von Georgenthal links abgehend (Fahrtrichtung Frankfurt) besteht allerdings aus Betonplatten und ist schmal, kaum einsehbar. Per Begehung und Videoaufnahmen wird der Landesbetrieb vor Baubeginn den Bestand sichern, die Dokumentation dem Amt Seelow-Land überlassen und die Straße auch instandsetzen. Die Löcher werden verfüllt und der Boden unter den Platten verdichtet, ebenso nach der Maßnahme. Somit können dann auf der Wilmersdorfer Straße während der Bauzeit auch Busse fahren. Viermal am Tag kommt der Schulbus dann dort lang. Die Fahrzeiten werden genau ersichtlich sein an Info-Tafeln an beiden Straßeneingängen. "Es ist wichtig, dass dann kein Pkw über die Wilmersdorfer Straße fährt, denn ein Schulbus darf per Gesetz nicht rückwärts fahren", betonte Bärbel Mede. Das Straßenverkehrsamt des Kreises werden noch mit den Landwirtschaftsbetrieben reden, damit auch deren große Gefährte dann nicht die Straße blockieren, hieß es in der Sitzung.