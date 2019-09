Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Ab Fahrplanwechsel Mitte Dezember wird es in der Barnimer Kreisstadt eine dritte Obus-Linie geben: die Linie 910. Dies hat Alexander Greifenberg, Verkehrsleiter bei der Barnimer Busgesellschaft, auf Anfrage bestätigt. Aktuell ist die Linie 910, die von Südend durch Eberswalde nach Finowfurt führt, Teil des Regionalverkehrs. Auf der Strecke sind Kraftomnibusse im Einsatz. Ab Mitte Dezember werde die Linie dann mit Obussen bedient, so Greifenberg.

Die BBG habe dazu ihre Flotte erweitert und zwei neue Fahrzeuge angeschafft. Die sollen auf der Linie 910 im Halbstundentakt verkehren. Bis Finow an der Oberleitung, ab dort bis Finowfurt sowie in Südend "oben ohne". Die Hybridtechnik macht dies möglich. Eine Netzerweiterung ist also für das neue Angebot nicht nötig. Die Busse stoppen an allen Obus-Haltestellen in der Stadt, sodass es zu einer Taktverdichtung innerhalb von Eberswalde kommt. In Finowfurt sei eine geringfügige Änderung im Streckenverlauf angedacht.

Im Detail werde die BBG noch über die Neuerung informieren, versprach Greifenberg. Aktuell sucht das Unternehmen dringend Busfahrer. Der Markt sei faktisch leer gefegt. Stellen sind auf der Webseite ausgeschrieben. Ebenfalls für Dezember sei die Einführung des Projektes Ampel-Beschleunigung in Eberswalde geplant. Das soll zu einer höheren Fahrplantreue führen.