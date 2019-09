Frank Groneberg

Schlaubetal (MOZ) Der Traum von einer großen Kaufhalle in der Gemeinde Schlaubetal – der soll jetzt endlich wahr werden. Schon seit längerem überlegt Bürgermeisterin Monika Senzel, wie die Einkaufsmöglichkeiten und damit auch die Lebensqualität für die aktuell 1820 Einwohner in Bremsdorf, Fünfeichen und Kieselwitz verbessern werden können. "Vor zwei Jahren kam mir die Idee, einen Discounter oder Supermarkt herzuholen", erzählt sie. "Der Bedarf ist in unserer Gemeinde eindeutig vorhanden. Wir haben viele junge Familien hier und auch viele ältere Menschen, die ihre Einkäufe gern vor Ort machen möchten." Sie sei schon oft deshalb von Einwohnern der drei Ortsteile angesprochen worden. Und sie habe auch selbst viele der Menschen danach gefragt, was sie von dieser Idee hielten. "Die Resonanz war durchweg positiv. Gerade für unsere ältesten Leute ist es eine Belastung, zum Einkaufen immer mit dem Auto nach Eisenhüttenstadt fahren zu müssen."

Wer Monika Senzel kennt, der weiß: Sie redet über solche Vorhaben erst dann öffentlich, wenn es konkrete Informationen und belastbare Fakten gibt. Diese Fakten hat sie zusammen mit dem Gemeindevertreter Thomas Ditt­rich geschaffen. Die erste Aufgabe – die Suche nach einem passenden Grundstück – konnten sie schnell erfüllen. "Standort soll eine Fläche in Fünfeichen sein, direkt an der Bundesstraße B 246", erläutert die Bürgermeisterin. Konkret soll es das Grundstück hinter dem letzten Wohnhaus am Ortsausgang in Richtung Bremsdorf sein. Dieses befindet sich im Außenbereich, eine Wohnbebauung wäre dort nicht zulässig. "Der private Eigentümer ist mit dem Verkauf an einen Investor einverstanden." Und: Zusätzlich benötigte Flächen etwa für Kundenparkplätze gebe es dort auch.

Großes Interesse der Anbieter

Im zweiten Schritt haben Thomas Dittrich und Monika Senzel nach der Kommunalwahl im Mai dieses Jahres alle möglichen infrage kommenden Betreiber von Discountern und Supermärkten angeschrieben und sie gefragt, ob sie Interesse an einer Ansiedlung hätten. "Wir haben ihnen die Einwohnerzahlen der drei Ortsteile übermittelt, die Ergebnisse der jüngsten Verkehrszählung auf der B 246 – dort sind jeden Tag mehr als 5000 Autos unterwegs – mitgeteilt und auch die Übernachtungszahlen der Campingplätze in der Region", zählt Monika Senzel auf. Auch über die nahe Jugendherberge "Bremsdorfer Mühle", in der das ganze Jahr über potenzielle Kunden zu Gast sind, hätten sie ausführlich informiert. Die Resonanz sei "sehr erfreulich" gewesen: "Mehrere Discounter und Supermärkte haben uns schriftlich mitgeteilt, dass sie Interesse haben, sich am Standort Fünfeichen anzusiedeln."

Gesamte Gemeinde profitiert

Die Bürgermeisterin hofft nun, dass im nächsten Jahr weitere konkrete Schritte gemacht werden. "Wir haben unsere Arbeit getan", sagt sie, "alles weitere müssen die Interessenten jetzt selbst machen." Denn die Ansiedlung einer Kaufhalle ist natürlich eine rein private Investition. "Eine Investition, von der unsere gesamte Gemeinde Schlaubetal profitieren würde", betont Monika Senzel noch einmal. Und sie beschränkt sich dabei nicht nur auf die Einwohner. "Auch die Betreiber der Campingplätze und der Jugendherberge sind von dem Vorhaben begeistert."