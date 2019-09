Jana Reimann-Grohs

Fürstenwalde (MOZ) Am Mittwochabend erfuhren interessierte Bürger im Keller des Alten Rathauses in Fürstenwalde mehr über das Handwerk als Träger städtischer Kultur. Der Organisator der Vortragsreihe "Geschichte(n) aus der Region", Guido Strohfeldt, hatte den Kulturhistoriker Lothar Binger eingeladen, über erste Zunft-Zusammenschlüsse, die Entstehung von Manufakturen und handwerkliche Probleme der Neuzeit zu sprechen.

"Das große Problem der Gegenwart ist der fehlende Nachwuchs", meldete sich Glasermeister Reinhard Ksink zu Wort. Auch Elektromeister Jürgen Luban berichtete von einer sinkenden Zahl junger Leute, die nach der Schule überhaupt einen handwerklichen Beruf anstreben. Der 79-Jährige gab seinen Betrieb erst vor sieben Jahren auf.

Traditionsreiche Stadt

"Über die Geschichte des Handwerks zu sprechen, passt zu unserer neuen Ausstellung", sagte Museumsleiter Strohfeldt. Ein ganzer Abend ließe sich mit der Aufzählung unterschiedlichster Gewerke in Fürstenwalde füllen. Ausgehend vom Sterberegister, das er selbst für den Zeitraum 1625 bis 1788 einsehen konnte, seien in der Umgebung 200 Berufe benannt: Neben Tuchmachern, Bäckern und Schuhmachern tauche da relativ häufig der Beruf des Zimmermanns auf; auch Maurer, Fischer und Müller hätten eine große Rolle für die Entwicklung der Region gespielt. "In manchen Städten gab es bis zu 80 verschiedene Gewerke", bestätigte Lothar Binger, der sich eingehend mit der Entwicklung handwerklicher Vereinigungen beschäftigt hat. 2020 bringt der Kulturhistoriker ein Buch zur Geschichte des Handwerks heraus.

Als Gastgeschenk bekam der Redner ein echtes Handwerksprodukt aus Fürstenwalde überreicht: Binger durfte eine Flasche Rathausbräu mit nach Kleinmachnow nehmen, wo er gemeinsam mit Susann Hellemann das Archiv Historische Alltagsfotografie leitet. Am 20. November wird dieses Jahr der vorerst letzte Geschichtsvortrag "Fürstenwalde im 18. Jahrhundert" zu hören sein.