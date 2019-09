Markus Kluge

Wildberg (MOZ) Im Jahr 2006 war die Aufregung in Wildberg noch groß. Seinerzeit kam von der Spitze der Amtsverwaltung der Vorschlag, die Grundschule "Am Burgwall" zum Jahr 2008 zu schließen, da die Investitionen für den Brandschutz im Gebäude zu hoch erschienen. Eltern, Lehrer und Amtsausschuss haben diesen Vorschlag vehement zurückgewiesen. Wurde damals um eine Investition von 3,17 Euro gerungen, will das Amt in den nächsten Jahren sogar nun mehr als das zehnfache in den Schule investieren – wenn die Fördermittel fließen und der Amtsausschuss dem zustimmt.

In den vergangenen Jahren hat sich an dem Gebäude schon einiges getan. Zuletzt hat die Schule einen neuen Anstrich in einem erdigen Ton bekommen und das Wandbild mit den Friedenstauben wurde überarbeitet. "Von den Elternkonferenz habe ich dazu ein gutes Feedback bekommen", sagte Schulleiterin Petra Müller-Gülde am Mittwochabend als sie die Mitglieder des Amtsausschusses durch ihr Haus führte. Dass trotz neuer Farbe an Fassade und in einigen Räumen sowie neuen Fenstern im Treppenhaus nicht alles in Ordnung ist, wurde gleich neben dem Foyer im Treppenhaus deutlich. Dort war am Mittwochmittag ein Teil des Deckenputzes abgestürzt. Verletzt wurde niemand. Vorsichtshalber ist dennoch das Treppenhaus gesperrt worden.

Weiterhin gibt es viele kleine Baustellen, die Petra Müller-Gülde in den nächsten Jahren gerne abgestellt wüsste: Zwei Parktaschen am Werdersteg vor der Schule seien nötig, für Eltern oder Gäste der Schule. In einigen Räumen sei das Mobiliar zusammengewürfelt und weil keine verstellbaren Stühle und Tische für die im Wachstum befindlichen Kinder vorhanden sind, müssten die Klassenräume in jedem Sommer umgeräumt werden. Da auch hörgeschädigte Kinder die Schule besuchen, gibt es einige Räume, die zur Geräuschdämmung mit Teppich ausgelegt sind. "Dann kippt aber mal was um oder das Brötchen landet genau auf der Seite, auf der Ketchup ist, auf dem Boden", beschrieb sie die Probleme mit der Auslegware. Sie wünscht sich stattdessen schallisolierendes Linoleum.

Für solche kleineren Investitionen soll in den nächsten Jahren auch Geld eingeplant werden, sicherte Amtsdirektor Thomas Kresse zu. Das Hauptaugenmerk wird aber auf dem Bau eines Sportplatzes direkt an der Schule liegen. Dafür werden Spielgeräte auf dem Schulhof versetzt und auch der ehemalige Schornstein des Heizhauses wird abgerissen. Auf diesem haben Mobilfunkanbieter ihre Antennen installiert. "Das darf aber kein Grund sein, nicht darüber nachzudenken", sagte er. Zudem ist eine Erweiterung der Turnhalle und die Erneuerung der dortigen Sanitäranlagen geplant – wenn das Geld dafür da ist. Gute Nachrichten gab es am Mittwoch aber schon für beide Schulen im Amt. Durch das Bundesprogramm "DigitalPakt" stehen den Temnitzern 116 483 Euro für die Ausstattung der Schulen mit Whiteboards, Computern, W-LAN und vielem mehr zu. Berechnet nach der Schülerzahl bekommt Wildberg 54 356 Euro und Walsleben 62 127 Euro. Eigenmittel sind dafür nicht nötig. Die Schulen müssen Anfang 2020 lediglich ein Medienkonzept einreichen.