Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Es stinkt zum Himmel. Paul M. (Name geändert) kann es kaum aushalten. Der Asthmatiker bekommt sofort einen Anfall, wenn er auch nur in die Nähe seiner Laube gerät. Der Grund: Einer der Nachbarn hat die kleine Sammelgrube seiner Datsche gerade geleert. Mit einem sogenannten Gülleschöpfer. Die trübe Brühe versickert nun oberirdisch auf dem eigenen Komposthaufen und auf einem Stück Grünland. Es dauert Tage, bis Paul M. wieder in seinen Garten kann. Er ist sauer und fragt: Darf das sein?

Die Untere Wasserbehörde der Kreisverwaltung sagt: "Nein." Abwässer aus Kleingärten sind genauso wie die aus Eigenheimen andienungspflichtig – so die amtliche Bezeichnung. Das bedeutet in der Praxis: Wer eine eigene Toilette in seinem Garten betreibt, muss seine Fäkalien regelmäßig abfahren lassen über ein Unternehmen, das vom Zweckverband Ostuckermärkische Wasserversorgung und Abwasserbehandlung (ZOWA) beauftragt wird. In den eigenen Garten oder aufs eigene Feld darf die Stinke-Sache nicht. Ausgenommen sind reine Komposttoiletten oder wasserlose Toiletten. Sie unterliegen keinem Anschlusszwang. Chemietoiletten müssen aber auf jeden Fall ordnungsgemäß entsorgt werden.

Exkremente auf dem Kompost

Doch in der Praxis sind solche Fälle, wie sie Paul M. beschreibt, an der Tagesordnung. Viele Gartenfreunde "düngen" aus Unkenntnis ihren Komposthaufen mit den gesammelten Exkrementen oder pumpen das Zeug einfach illegal aus. "Wenn das bekannt wird, werden wir als Untere Wasserbehörde tätig", heißt es seitens des Landkreises. In den vergangenen zwei Jahren sei es etwas ruhiger geworden um diese Sache. Vor allem reine Bungalowsiedlungen sind kontrolliert worden. Das Problem bei den Kleingärten: Der Zweckverband weiß gar nicht, wer tatsächlich in seiner Laube eine Toilette betreibt und wer für seine Notdurft nach Hause geht. Normalerweise lässt sich das anhand der Wasseranschlüsse nachweisen. Doch in Gärten existieren viele nicht angemeldete Brunnen. "Die Dunkelziffer ist sehr groß", so die Einschätzung der Wasserbehörde. Man sei dabei, solche Probleme gemeinsam mit dem ZOWA zu regeln.

Gut organisierte Kleingartensparten mit Anschluss ans Wassernetz würden zum Beispiel Geld in die Hand nehmen und eigene Rohre bauen. So wie Paul M. Er lässt die Fäkalien abfahren, wenn die Grube voll ist. Ein Anschluss für die Abfuhr ragt am Gartenzaun aus der Erde.

Ungenehmigte Anlagen

Doch für die beauftragten Unternehmen des ZOWA ist das nicht immer einfach. "Wir müssen mit den großen Fahrzeugen auch erstmal in die engen Wege der Sparten kommen", erklärt ZOWA-Vorsteher Jens Arnold. Nur einige Entsorger würden kleine Wagen vorhalten. In einigen Gartensiedlungen seien daher zentrale Sammelgruben vorhanden, wo auch größere Mengen zusammenfließen. Das ist wirtschaftlicher. "Wir wissen aber auch, dass es viele ungenehmigte Anlagen gibt."

Der Zweckverband und die Wasserbehörde arbeiten schon seit geraumer Zeit an einer langfristigen Lösung. Das wird nicht einfach. Zunächst müsste abgeklärt werden, wer tatsächlich einen Brunnen betreibt und somit Wasser für eine Toilettenanlage hat. Sollten sich jedoch Beschwerden über eine illegale Entsorgung oder auch Belästigungen häufen, müsse man der Sache nachgehen.