Ina Matthes

Potsdam (MOZ) Elbe-Elster lahmt beim schnellen Internet am stärksten. In Frankfurt (Oder) gibt es Handlungsbedarf bei der Verbesserung der Infrastruktur. Die Kreise Elbe-Elster und Spree-Neiße sind bei der wirtschaftlichen und demografischen Entwicklung sowie der Infrastruktur die Sorgenkinder im Land.

Das sind einige Ergebnisse einer Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft IW Köln, das Verbände und Unternehmen der Wirtschaft finanzieren. Die Forscher haben die Zukunft von Regionen untersucht.

Brandenburg ist, was die Probleme seiner Kreise und Städte angeht, ein Flickenteppich. "Die Brandenburger Regionalpolitik muss regionalisiert sein", sagt IW-Chef Michael Hüther mit Blick auf die neue Landesregierung. Damit die Regionen vorankommen, brauche es unterschiedliche Antworten auf Probleme und eine Stärkung der Kommunen. "Der zentrale Hebel ist die Ertüchtigung der kommunalen Finanzen."

Die Kommunen müssen handlungsfähiger gemacht werden, meint auch Christian Amsinck, Hauptgeschäftsführer der Unternehmensverbänden Berlin-Brandenburg (UVB). Ausschreibungen und Auftragsvergabe dauerten viel zu lange. Den Kommunen fehle teils qualifiziertes Personal.

Die Unternehmensverbände präsentierten am Donnerstag in Potsdam Ergebnisse der IW-Studie und formulierten ihre Forderungen an eine neue Landesregierung. Die soll angesichts einer nachlassenden Konjunktur vor allem einen klaren Fokus auf Wachstum setzen. Bei der Digitalisierung, dem Ausbau der Infrastruktur, der Fachkräftegewinnung und Bildung sehen die UVB in erster Linie Handlungsbedarf. Sie fordern Sonderprogramme für eine bessere Infrastruktur. Um beim Breitbandausbau voranzukommen, sollten die Leitungen angesichts der begrenzten Tiefbau-Kapazitäten auch auf Masten verlegt werden. Investiert werden müsse in die Bahnstrecken. 539 Kilometer Schiene sind laut UVB seit 1993 stillgelegt worden. Sie sollten teils wieder ertüchtigt werden, vor allem um die Pendlerströme zwischen Berlin und Brandenburg besser zu bewältigen und strukturschwächere Gegenden vom Arbeitsmarkt der Hauptstadt profitieren zu lassen.

Allerdings steht die Wirtschaft in Brandenburg in den kommenden zehn Jahren vor dem Problem, dass nicht einmal halb so viele potentielle Berufsanfänger nachwachsen wie Beschäftigte in Rente gehen. Das sind rund 200 000. Sechs von zehn neuen Arbeitsplätzen werden bereits jetzt mit Ausländern besetzt. "Brandenburg braucht qualifizierte Zuwanderung", sagt Amsinck. In einem Land, in dem die AfD zweitstärkste Partei ist, sieht er vor allem die Firmen in der Lage, Migranten gut zu integrieren. IW-Chef Hüther fordert mehr öffentliches Engagement gegen Fremdenfeindlichkeit.

Auch strukturelle Veränderungen sind aus Sicht der Unternehmer nötig. Um das für die Wirtschaft drängendste Thema Digitalisierung müsse sich ein Digitalminister – oder eine Ministerin – kümmern. Auch für die ländlichen Regionen solle es einen speziellen Beauftragten geben, der zersplitterte Zuständigkeiten zusammenführe.