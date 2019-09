Steffen Göttmann

Beiersdorf-Freudenberg (MOZ) Die vier geplanten Windräder im Wald zwischen Brunow und Freudenberg sind erneut in der jüngsten Gemeindevertretersitzung von Beiersdorf-Freudenberg thematisiert worden. Aus der in Brunow gegründeten Bürgerinitiative heraus, liege das Angebot eines Rechtsanwaltes vor, ein Klageverfahren anzustrengen. "Man kann nicht gegen den Regionalplan klagen, sondern nur gegen einzelne Anträge vorgehen, erläuterte Holger Horneffer, Amtsdirektor des Amtes Falkenberg-Höhe. Grundlage könnte ein Gutachten über das Vorkommen von Fledermäusen im Wald sein. Die geschützten Flattertiere fallen häufig Windrädern zum Opfer.

Bei einer negativen Entscheidung fallen pro Antrag und Klageverfahren 7500 Euro Kosten an. Die Antragsteller, also die Investoren, entscheiden, ob sie pro Windrad einen Antrag stellen oder mehrere Windräder in einem Antrag zusammen fassen, erläuterte der Amtsdirektor. Es könne auch sein, dass es sich um vier verschiedene Antragsteller handele. Bis zur vorigen Gemeindevertretersitzung habe kein weiteres Antragsverfahren vorgelegen, sagte der Verwaltungschef.

Zwei Gemeinen betroffen

"Um überhaupt ein Klageverfahren zu beginnen, muss man eine Begründung erbringen", erklärte Horneffer. Man könne durchaus ein Fledermausgutachten einbringen. Problem sei jedoch, führte er weiter aus, dass zwei Gemeinden betroffen seien: neben Beiersdorf-Freudenberg auch Heckelberg-Brunow. Derzeit gebe es eine Anfrage für das Gebiet Beiersdorf-Freudenberg, für Heckelberg-Brunow liege nichts vor.

Ob sich die Gemeindevertreter von Beiersdorf-Freudenberg tatsächlich für eine Klage entscheiden, steht jetzt noch nicht fest. Es handele sich um eine Information und keinen Beschluss. Es gibt auch noch keinen Antrag an die Verwaltung, einen Beschluss zu formulieren. Deshalb wird sich dies erst bei einer der kommenden Sitzungen entscheiden.

Die vier Windräder im Wald bereiten den Bürgern in beiden Gemeinden, die schon von vielen Windrädern umstellt sind, große Probleme. In Brunow gründete sich spontan eine Bürgerinitiative mit 60 Mitgliedern, die Windräder im Wald ablehnt. Die von der Regionalen Planungsgemeinschaft Oderland-Spree eingeholten Gutachten bewerten den Wald als forstwirtschaftlich unbedeutend. Dies sehen die Bürger anders, für die er ein Erholungsgebiet darstellt. Auf Ausgleichsflächen soll der Wald auf Kosten der Windmüller neu und schöner entstehen. Diese müssen aber nicht bei Brunow liegen.

Feuerwehren fürchten Brand

Nach dem Brand eines Windrades vor Ostern zwischen Heckelberg und Trampe lehnen auch die Feuerwehren Windräder im Wald ab. Wenn brennende Teile eines Windrades nach lang anhaltender Trockenperiode, wie in diesem Sommer, auf einen Wald geschleudert werden, befürchten die Feuerwehren ein flammendes Inferno. Ihrer Auffassung nach reichen die gemäß der Bauvorschriften anzulegenden Wasserreservoirs nicht aus, um das Windrad zu löschen. Dafür fehlt den Feuerwehren die Ausrüstung. Sie können nur einen Umkreis von 500 Meter absperren und das Feuer kontrolliert abbrennen lassen.

An Ostern waren die Felder noch grün, so dass diese Variante noch ausreichte.