Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Das Eltern-Kind-Zentrum, bisher im Keller der Walter-Smolka-Straße 10 ansässig, wird neue Räume benötigen, damit es weiter vom Landkreis Oder-Spree gefördert werden kann. Das hat Bürgermeister Henryk Pilz in seinem Bericht vor den Stadtverordneten bekanntgegeben.

Hintergrund ist die Kündigung des Hortbetriebs in den gleichen Räumen durch den Verein Future zum Jahresende. Future ist auch Träger des Eltern-Kind-Zentrums. Der Verein hatte den Hortbetrieb zum Jahresende wegen der schlechten Auslastung gekündigt – nur 12 von 25 Plätzen waren belegt. Die Doppelnutzung ist nach Aussage von Pilz für den Landkreis ein Förder-Hindernis. Als Hort werden die Räume aber weiter benötigt; daher habe die Stadt den DRK-Kreisverband, den Träger des benachbarten großen Horts Koboldland in der Langen Straße, gebeten, die Räume als Nebenstelle zu betreiben.

Mittelfristig neue Plätze

Neue Hortplätze sollen mittelfristig im Zusammenhang mit der geplanten zweiten Grundschule entstehen. Dort ist die Stadt mitten im Entscheidungsprozess, was den Standort angeht: Zur Wahl stehen das Gelände im Umfeld der Morus-Oberschule und das Rund. Am 5. November soll es eine Sondersitzung mit einem Entscheidungsvorschlag der Verwaltung geben, Ende des Jahres will der Bürgermeister die Standort-Frage geklärt haben. "2023/24 soll eine neue Schule eröffnet werden", sagte Pilz.