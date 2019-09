Redaktion

Brandenburg Lars Sörensen hat es tatsächlich geschafft: Vor zehn Jahren nahm der 162-Kilo-Mann ganze 70 Kilo ab - und das in gerade mal zehn Monaten und vollkommen ohne Amputation! Glauben Sie nicht? Tja, an manchen Tagen glaubt er es selbst noch nicht. Aber so war es…

In seinem neuen Programm "SchlankER – Ein Mann macht sich dünne" erzählt der mittlerweile in Süddeutschland wohnhafte Nordfriese, wie er das genau angestellt hat. Aber Sörensen wäre kein Kabarettist, wenn er es dabei belassen würde. Neben köstlichen Anekdoten aus der Zeit seiner körperlichen Abrüstung packt er auch reichlich heiße Speisen – oh, Pardon! – Eisen an: Er entlarvt eine skrupellose Wirtschaft, die sich an den Komplexen der westlichen Welt gesundstößt. Er überführt eine deutsche Öffentlichkeit der aufgesetzten Toleranz und mahnt den Verlust des Mindestmaßes an gegenseitigem Respekt an.

Zu erleben am Samstag, 28. September 2019, 20.00 Uhr im Gelben Salon des Fontane-Klubs. Der Eintritt kostet 17,50/erm. 14,20 Euro im Vorverkauf, Karten unter www.event-theater.de