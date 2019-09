Martin Risken

Mildenberg (MOZ) Wer Industrie-Kultur im Grünen nicht nur tagsüber erleben möchte, ist im Ziegeleipark zurzeit genau richtig. Denn hier kann man vorübergehend in einem "sleeperoo" schlafen, einem futuristisch anmutenden Schlafwürfel. Dieses Abenteuer, zugegeben ein nicht ganz preiswertes Vergnügen, steht bis 14. Oktober und in der Saison 2020 zur Verfügung. Eine Übernachtung kostet allerdings 120 Euro. Das "sleeperoo" steht allein auf der großen Tonhalde, neben einer alten Feldbahn und dem Aussichtsturm. Von dort aus hat man einen Rundumblick auf das gesamte Ziegeleipark-Gelände. "Wenn die Sonne hinter den alten Werkstätten verschwindet und die Gäste des Parks die Heimreise antreten, wird es ganz still. Nur noch das Rauschen der Blätter ist zu hören, die Vögel zwitschern oder man kann einen vorbei hoppelnden Hasen beobachten. Die Exklusivität macht das Ganze noch ein Stück geheimnisvoller, denn dieses Erlebnis und diese Nacht gehört den Gästen ganz allein", so Isabel Weidemann vom Ziegeleipark.

Der Würfel bietet auf 1,60 Metern Liegefläche Platz für zwei Personen mit Kind. Er ist mit Decken, Kissen und einer komfortablen Matratze ausgestattet. Zum wohligen Ambiente für die besondere Nacht gehört ein zuverlässiger Sicht- und Wetterschutz, eine stromsparende LED-Beleuchtung und eine Chillbox, die Bio-Snacks und praktische Kleinigkeiten enthält, beschreibt Isabel Weidemann das ausgefallene Angebot, das preislich allerdings deutlich höher liegt als das, was der Alte Hafen für seine Herbergen verlangt: Ein Doppelzimmer im Hafenhaus inklusive Frühstück gibt es dort ab 75 Euro.

Spartanisch ist da hingegen der Würfel, denn dort muss auf weitere Annehmlichkeiten verzichtet werden: "Das pure Erlebnis steht im Vordergrund. Nichts lenkt den Gast von den einmaligen Spots ab", so Karen Löhnert von der sleeperoo GmbH.