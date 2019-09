Dietrich Schröder

Frankfurt (Oder) (MOZ) Dieser spektakuläre Fall sorgte in den vergangenen zwölf Monaten mehrfach für Schlagzeilen. Nun aber droht er wegen der überlasteten Brandenburger Justiz als Farce zu enden. Aber der Reihe nach:

Am Vormittag des 15. Oktober 2018 hatte sich ein polnischer Autofahrer eine spektakuläre Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Mann sollte bei Döbern (Spree-Neiße) von einer Streife kontrolliert werden. Doch anstatt zu stoppen, versuchte der Fahrer ins nahe Polen zu entkommen.

Bei seiner Fluchtfahrt rammte er in Döbern zwei Pkw und prallte mit einem weiteren auf der Gegenfahrspur zusammen. Die Fahrerin eines dieser Fahrzeuge erlitt ein Schleudertrauma. Insgesamt entstand ein Sachschäden von fast 21 000 Euro. Weil auch sein eigenes Auto nicht mehr fahrtüchtig war, versuchte der 34-jährige Pole davonzurennen. Doch die Beamten konnten ihn festnehmen. Es stellte sich heraus, dass er Drogen konsumiert hatte.

Mario Barth unter den Opfern

Was die Streifenpolizisten zu diesem Zeitpunkt nicht ahnten, war, dass sie ihren Kollegen von der Abteilung für Organisierte Kriminalität fast die Tour vermasselt hätten. Denn die Ermittler vom Landeskriminalamt waren dem Tatverdächtigen schon länger auf der Spur. Galt er doch als Kopf einer Bande, die schon Dutzende Luxuslimousinen in Berlin und Brandenburg sowie weiteren Bundesländern gestohlen hatte. Ihr prominentestes Opfer war der Comedian Mario Barth.

Doch damit nicht genug: Die Mercedes-Benz-Limousinen, auf die sich die Bande spezialisiert hatte, wurden in einer Werkstatt im Südosten Polens in Teile zerlegt. Diese Teile wiederum wurden einer anderen Hehlerbande übergeben, die die zerlegten Autos per Container in den Libanon und die Vereinigten Arabischen Emirate verschickte und dort weiterverkaufte.

An den Ermittlungen waren Kriminalisten aus mehreren Ländern beteiligt. Erst nachdem Anfang März die Köpfe der Hehler-Bande in Baden-Württemberg gefasst wurden, gingen auch das Brandenburger Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) an die Öffentlichkeit. Es wurde mitgeteilt, dass der bereits im Oktober verhaftete Pole der Kopf der Diebesbande war. Er fuhr nach den Diebstählen meist in einem Pilotfahrzeug voraus und warnte seine Komplizen vor Polizeikontrollen.

Im Frühsommer erhob die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) dann beim Landgericht in Potsdam Anklage wegen bandenmäßigen Autodiebstahls und gefährlicher Körperverletzung. Denn dem Verhafteten konnte die Beteiligung an 22 Diebstählen im Wert von rund 1,5 Millionen Euro nachgewiesen werden.

So weit, so gut. Doch wie eine Anfrage unserer Zeitung jetzt ergab, ist noch immer kein Verhandlungstermin beim Potsdamer Landgericht angesetzt. Dabei steht am 25. Oktober der nächste Haftprüfungstermin an, nach dem der Angeklagte möglicherweise wegen der langen Zeit in Untersuchungshaft auf freien Fuß kommen könnte. So wie es in jüngster Zeit schon bei mehreren Justizverfahren der Fall war.

Ein Fall fürs Schwurgericht

Ein Sprecher des Landgerichts verweist darauf, dass die Sache in diesem Fall etwas anders liegt. Die 2. Kammer des Potsdamer Gerichts habe das Verfahren eröffnet, bei der Ansicht des Polizeivideos von der Verfolgungsfahrt in Döbern aber eingeschätzt, dass der Tatbestand einer versuchten Tötung vorliegen könne.

"Solche schweren Vergehen werden aber ausschließlich von der 1. Kammer bearbeitet, dem sogenannten Schwurgericht", erläutert der Sprecher. Diese habe aufgrund zahlreicher weiterer Verfahren tatsächlich noch keinen Hauptverhandlungstermin angesetzt. Man gehe davon aus, so der Sprecher weiter, dass das zuständige Oberlandesgericht aufgrund der Schwere der erhobenen Vorwürfe die Untersuchungshaft um weitere drei Monate verlängern werde. Sicher ist dies freilich nicht.