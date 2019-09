Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Die Kommunen der Ämter rund um Seelow erhalten in diesen Tagen Post. Bürgermeister Jörg Schröder wendet sich vor dem Hintergrund der gegenwärtig laufenden Diskussion um die Bildung eines Kragenamtes an die ehrenamtlichen Bürgermeister und Abgeordneten. Er hatte sich dafür am Dienstagabend die Rückendeckung aus dem Hauptausschuss der Stadtverordnetenversammlung geholt. Zuvor informierte er zum Sachstand. Man hatte sich vor der Wahl geeinigt, dass die neuen Vertretungen über mögliche Strukturänderungen entscheiden sollen. Nach der Wahl gab es das Angebot des Innenministeriums, dass ein Mediator in den Kommunen wirken sollte, um noch einmal über ein mögliches Miteinander der Kreisstadt und des Umlandes zu reden. Dies sei von allen abgelehnt worden, erklärte Schröder.

Kreisstadt will amtsfrei bleiben

Ende August gab es eine Runde am Tisch des Landrates mit Vertreter des Innenministeriums. Zu diesem Zeitpunkt wurde bereits über ein mögliches Kragenamt diskutiert. Das Innenministerium hatte eine solche Variante als durchaus genehmigungswürdig bewertet. "Danach gab es zwischen den Ämtern Seelow-Land, Golzow und Neuhardenberg Gespräche, zu denen wir leider nicht eingeladen waren", bedauerte der Verwaltungschef. Auch auf das Angebot der Stadt für eine Mitverwaltung habe es keine Reaktion mehr gegeben. Für ein solches Modell hatte auch Landrat Gernot Schmidt geworben. Alles deute jedoch darauf hin, dass dieses Modell nirgendwo überhaupt noch erörtert wird.

Die Aussage von Golzows Amtsdirektor Lothar Ebert, wonach ein Kragenamt das Mittelzentrum Seelow nicht schwächen würde, sehe er durchaus differenziert, sagte Schröder. Er verlas den Entwurf eines Briefes, mit dem er sich jetzt noch einmal an die Kommunen wenden möchte. Man wolle die gegenwärtige Haltung der Stadt verdeutlichen. Dazu gehört die klare Aussage, dass Seelow nicht Bestandteil eines Amtes werden will. Er bedauere sehr, dass das seit 2010 durch das Moro-Projekt aufgebaute kollegiale Verhältnis derzeit zu kippen drohe. Das Miteinander der Modellregion wird derzeit aufs Spiel gesetzt", befand auch Stadtverordnetenvorsteher Wolfgang Heinze (Die Linke). Aus seiner Sicht scheinen die Meinungen überall bereits festgezurrt zu sein. Die Probleme der Stadt würden niemanden interessieren. Er erinnerte an den Erwerb des Sparkassengebäudes, der mit Zustimmung aller Kommunen erfolgte. Seit Juli wird dort umgebaut – für Seelow-Land und die Stadt selbst. Zum 1. Dezember greift der Mietvertrag. Die Beschlüsse für den Umzug sind durch den Amtsausschuss gefasst. Das Kragenamt soll – nach derzeitigem Stand – in Seelow seinen Sitz haben. Das Sparkassengengebäude könnte noch ausgebaut werden. Die Herrichtung der dritten Etage war nach Absage der Verbandsgemeinde auf Eis gelegt worden.

Interessiert an Entwicklung

Man sei im Moment etwas ratlos, bekannten die Abgeordneten. Um so wichtiger sei es, den Kommunen deutlich zu machen, dass den Seelowern die Entwicklungen nicht egal sind, betonte Klaus Richter (Die Linke). "Wir sagen klar, dass wir bereit sind, miteinander zu reden", betonte Jörn Albrecht (Wählergruppe Heimat/Kultur/Sport) Die Abgeordneten votierten einstimmig dafür, den Brief zu verschicken. Der soll, nachdem auch das Amt Lebus offensichtlich mit in die Verhandlungen einsteigen will, noch einmal überarbeitet werden, erklärte Schröder im Nachgang.