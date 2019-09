Gabriele Rataj

Bruchmühle (MOZ) Am Ende ist alles ganz schnell gegangen. Als Altlandsbergs Bürgermeister Arno Jaeschke mit dem Auto und erheblicher Verspätung aus Potsdam auf das Baustellengelände des neuen Feuerwehrgerätehauses Bruchmühle einbiegt, verlagert sich die wartende Menge sogleich auf die Freifläche hinter Sozialtrakt und Fahrzeughalle. Dort findet der offizielle Akt statt, wechseln die kurzen Reden, ertönt der Flüstertüten-verstärkte Richtspruch, zerschellt das Sektglas am Fuß des Gebäudes und dann ist er auch schon vorbei.

So zügig müssen auch die Arbeiten an der knapp Zwei-Millionen-Euro-Investition erfolgen. Läuft doch im Dezember der Förderzeitraum aus. Die 55-prozentige Finanzhilfe – im Januar brachte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) den Bescheid über knapp eine Million Euro aus dem Kommunalen Infrastrukturprogramm des Landes – muss bis Jahresende fest und funktionstüchtig im Bauwerk stecken.

Bauleiter Andreas Bornemann vom Neuenhagener Ingenieurbüro Seidel, das das moderne Gerätehaus im Auftrag der Stadt geplant hat, ist zuversichtlich, dass das Vorhaben bis dahin fertig gestellt ist. "Es läuft bisher unheimlich gut", sagt er. Es habe keine Ausfälle gegeben, die Firmen hätten gut aufeinander abgestimmt gearbeitet, was längst nicht immer so sei. Eine Menge Zeit hat allein das Freimachen des Areals gekostet, der Abriss der ehemaligen Gaststätte an der Straße und weiterer alter Gebäudeteile. Im März dann die Baugenehmigung, im Mai Grundsteinlegung, der Sozialtrakt-Rohbau wuchs, die Grundplatte für die Kfz-Halle entstand. Im September errichtete die Firma Borcherding die Leichtmetallkonstruktion für jene und nun ist Dachdeckermeister Dirk Engler an der Reihe, die Halle nach oben abzuschließen.

Einen Richtspruch hat er jedenfalls noch nie selbst gesprochen und dann noch vor so großer Kulisse aus Feuerwehrleuten, Bürgern, Bauarbeitern, Verwaltungsmitarbeitern und Lokalpolitikern, wie in Bruchmühle usus. Da eilt dann schon Stadtbrandmeister Christian Markhoff zu einem der Feuerwehrautos und bringt zur Verstärkung der Stimme wenigstens eine Flüstertüte.

Guter Tag für Bruchmühle

Der Innenminister braucht solche nicht, als er vor den jüngsten (Feuerwehr-Nachwuchs Max ist gerade 15 Wochen alt) und so gestandenen älteren Kameraden wie dem Kreisfeuerwehrverbandsvorsitzenden Klaus-Peter Püschel diesen Donnerstag als einen guten Tag für die Feuerwehr in Bruchmühle und die ganze Bevölkerung bezeichnet.

Er drückt nicht nur Freude über den Baufortschritt und das Zusammenspiel aller Beteiligten von Stadtverordneten über Planer und die Bau- bis zu den Feuerwehrleuten aus und dankt ebenso wie der Bürgermeister herzlich dafür. "Hier in Bruchmühle entsteht außerdem etwas ganz Neues für Brandenburg", sagt er, "ein getrennter Schwarz-Weiß-Bereich (Einsatzkleidung/Reinbereich). Also nicht wundern, wenn hier der eine oder andere Wehrführer auftaucht und sich das mal ansehen will."