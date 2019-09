Christina Sleziona, Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Sport hält nicht nur fit, er ist in Eisenhüttenstadt auch profitabel. Jedenfalls für die Grundschulen "Astrid Lindgren" und "Johann Wolfgang von Goethe" sowie die Diesterweg-Grundschule. Diese drei Bildungseinrichtungen hatten von den insgesamt sieben teilnehmenden Schulen die meisten Kinder zum diesjährigen Grand Prix mit Energie der Stadtwerke Eisenhüttenstadt ins Rennen geschickt. Dafür bekamen sie in dieser Woche jeweils einen Scheck über 200, 300 und 500 Euro von der Sparkasse Oder-Spree überreicht. Mit dabei waren neben den Schulleiterinnen und Kindern ebenfalls die Geschäftsstellenleiterin Anja Grummt sowie die Stadtwerke mit ihrem Geschäftsführer Robert Böswetter und Marketing-Chef Christian Nowack. Den ersten Platz belegte die Goetheschule mit sage und schreibe 74 Teilnehmern.

Insgesamt traten 352 Schüler unter anderem beim Schwimmen, Radfahren und Laufen gegeneinander an. Der elfjährigen Sementa habe vor allem das Tanzen Spaß gemacht, erzählte sie. Sie und der zehnjährige Jaden nahmen den Scheck von 500 Euro für die Goethe-Grundschule entgegen. "Wir freuen uns sehr über die Spende und sind auch sehr stolz auf unsere erbrachten Leistungen", sagte Schulleiterin Simona Schmöche. Das Ziel des Grand Prix sei auch dieses Jahr für sie erreicht worden: "Wir möchten die Kinder dazu animieren, ihre Freizeit aktiv zu gestalten statt am Handy zu spielen oder Fernsehen zu schauen."

Der Grand Prix mit Energie fand dieses Jahr zum 16. Mal statt, und zwar auf der Insel. "Der Wettbewerb ist eine feste Größe in der Region geworden. Das möchten wir auch in Zukunft erhalten", sagte Stadtwerke-Chef Robert Böswetter. Anja Grummt ergänzte: "Es werden so auch jedes Jahr die Leistungen der Kinder beziehungsweise der Schulen hervorgehoben. So etwas unterstützen wir sehr gern." Die Geschäftsleiterin der Sparkasse Oder-Spree fühle sich mit Eisenhüttenstadt sehr verwachsen, betonte sie.

Wohin die überreichte Spende fließen wird, wusste Simona Schmöche an diesem Tag bereits: Das Geld soll vor allem in den Sportunterricht und in neues Spielzeug für die Spielkiste investiert werden. "Außerdem feiern wir nächstes Jahr unser 150-jähriges Bestehen. Da ist jeder Euro ein Gewinn."

Für die Stadtwerke steht auch schon fest, dass der Grand Prix mit Energie im kommenden Jahr wieder stattfinden wird. Das Datum ist noch nicht ganz fix, aber es sieht ganz danach aus, dass man einer Tradition treu bleibt und den ersten Sonntag vor den Sommerferien dafür nutzt. "Das ist mittlerweile ein bekannter Termin", begründete Christian Nowack. Auf diesen Tag hätten sich mittlerweile eben schon viele Akteure wie Kitas, Schulen und Vereine eingestellt.

"Für die Stadtwerke ist der Grand Prix einfach eine schöne Sache", betonte der Teamleiter der Stadtwerke. Dennoch macht die Vorbereitung jedes Jahr auch viel Arbeit, wobei das kommunale Unternehmen dabei nach all den Jahren auf feste Partner setzen kann. Die Sparkasse gehört ebenso dazu wie beispielsweise Kindertagesstätten, die das Programm mitgestalten. Auch bei Versorgungsständen setzt das Unternehmen auf Regionalität.

Bunte Mischung bleibt

Der Grand Prix auf der Insel ist ein Familienfest, das auch nach und zwischen den Wettbewerben viel zu bieten an. Sportvereine stellen sich dort beispielsweise vor und für die Kinder gibt es jede Menge Möglichkeiten zum Toben. Die Nähe zum Inselbad ist dabei ein echter Gewinn, denn Abkühlung ist so garantiert. "Wir lernen natürlich auch mit jedem Grand Prix dazu", versicherte Christian Nowack. So wurde der beliebte Bambinilauf 2019 beispielsweise wieder auf dem Rasen durchgeführt, nachdem sich im Vorjahr ein Kind auf dem Asphalt verletzt hatte. All solche Vorkommnisse werden ausgewertet und fließen in die Planung für das nächste Jahr mit ein.

Die bunte Mischung aus Wettbewerben soll auch 2020 bei der 17. Ausgabe des Grand Prix mit Energie bleiben: Radfahren, Laufen, Schwimmen und auch der Staffellauf hätten sich bewährt, genau wie Nordic Walking. "Viele fragen auch immer wieder nach dem Skaten", meinte Nowack. Doch da die Stadtwerke großen Wert auf Sicherheit legen, hat man davon Abstand genommen. Die Wege auf der Insel seien dafür einfach nicht ideal.