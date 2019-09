Bernhard Schwiete

Bad Saarow (MOZ) Schon im Februar begannen die Vorbereitungen, und nach sieben Monaten Arbeit kann es am Sonnabend losgehen. Der Golf-Club Bad Saarow und das A-Rosa Scharmützelsee veranstalten gemeinsam das GCB Big Bang – dahinter verbirgt sich nicht weniger als das größte Golf-Einzelturnier, das es jemals in Deutschland gegeben hat. 333 Teilnehmer werden erwartet; das Starterfeld ist ausgebucht. "Die letzten drei freien Plätze haben wir in den vergangenen Tagen über unsere Social-Media-Kanäle verlost", erzählt Saskia Zieschank, Managerin Golf und Sport des A-Rosa.

Die Sportler kommen in der Mehrzahl aus der Region, aus weiteren Ecken Brandenburgs und aus Berlin, berichtet sie. Es gebe aber auch einige, die eine weite Anreise in Kauf nehmen, um beim Rekord-Turnier dabei sein zu können. "Wir haben auch Anmeldungen aus Köln, aus Hamburg, aus München und sogar aus der Schweiz", sagt Saskia Zieschank. Das führe dazu, dass die beiden Bad Saarower Häuser der Unternehmensgruppe, der DSR Hotel-Holding, am Wochenende nahezu komplett ausgebucht seien – nicht nur das noble A-Rosa, sondern auch das benachbarte A-ja.

Alle fangen gleichzeitig an

Die Vorfreude nach all der Vorbereitungen ist Saskia Zieschank anzuhören. "Das wird eine gigantische Nummer", sagt sie. Nach einem Gruppenfoto und dem Warmspielen fangen um 11 Uhr alle Teilnehmer gleichzeitig an. Je nach Spielstärke werden sie auf die vier Plätze der Bad Saarower Golfanlage verteilt. Die Besten spielen auf dem Faldo Course, der als schwierigster Platz in Deutschland gilt, andere auf dem Arnold-Palmer- und dem Stan-Eby-Platz, für Anfänger ist der Jake-McEwan-Platz vorgesehen, auf dem es 9 statt 18 Löcher gibt.

Bis gegen 17 Uhr, schätzt Saskia Zieschank, werden sich die Spieler auf den Grüns tummeln. Am Abend folgt im A-Rosa-Forum nicht nur die Siegerehrung, die angesichts der Teilnehmerzahl eine Weile dauern dürfte, sondern auch eine große Players Party. "Nach dem langen Turnier werden viele sicherlich etwas müde sein, aber die Party geht bestimmt trotzdem bis in die Nacht", prophezeit die Organisatorin. Für die Abendveranstaltung haben sich außer den Sportlern noch 40 weitere Gäste angemeldet – damit ist auch die Feier ausverkauft.

Kostenlose Schnupperstunden

Die Idee für das Big-Bang-Turnier stammt von Vanessa Herbon, Golf-Direktorin der A-Rosa-Kette. "Wir wollen zeigen, wie viel Spaß Golf machen kann und wie viele Menschen, von Anfängern bis zu sehr guten Spielern, diese Sportart zusammenbringen kann", sagt sie. Daher auch die gemeinsame abendliche Party. "Und wir wollen mit dem Vorurteil brechen, Golf sei elitär", ergänzt sie. Saskia Zieschank erwähnt in diesem Zusammenhang auch die kostenlosen Schnupperstunden, die das A-Rosa jeden Mittwoch und jeden Sonnabend ab 16 Uhr anbietet.

Geht es nach der Golf-Managerin, bleibt das GCB Big Bang keine einmalige Sache. "Grundsätzlich möchten wir das nächstes Jahr gerne wiederholen. Das könnte auch dazu beitragen, noch mehr Menschen für die Region zu begeistern, damit sie vielleicht auch hier Urlaub machen", sagt sie. Ob es mit einem weiteren Rekord-Turnier 2020 klappt, hänge aber auch davon ab, ob die Sponsoren der Veranstaltung dann wieder dabei sind.

Anmeldung zu den kostenlosen Schnupperstunden: Telefon 033631 63300 oder per E-Mail an golf.bsa@a-rosa.de