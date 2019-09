Manuela Bohm

Rathenow "Das kleine Böse Buch", "Wer sich umdreht oder lacht" oder auch "Roboter - wie funktionieren die Maschinen der Zukunft", das sind nur drei von rund 330 Titeln, aus denen Kinder und Jugendliche während des Lesesommers 2019 der Stadtbibliothek Rathenow auswählen konnten. Mit Teilnehmerrekorden, Urkunde und Spielen fand die Aktion kürzlich ihren Abschluss.

170 Kinder und Jugendliche liehen 992 Bücher in den Sommerferien aus. Das ist eine Rekordbeteiligung. Kinder, die mindestens drei Bücher in der Zeit lasen, erhielten bei der Abschlussveranstaltungeine Lesesommer-Urkunde. "Auch hier gab es mit 125 Kindern wieder einen neuen Rekord", so Bibliotheksleiterin Ulrike Wünsch. Teils haben nicht mehr viele Bücher der 330 Exemplare, die extra für den Lesesommer über Spendenzuwendungen angeschafft werden konnten, in den Regale gestanden. Titel wurden vorgemerkt und immer wieder nachgefragt.

Dabei kann Wünsch kein bestimmtes Genre oder Buch ausmachen, das am meisten nachgefragt war. "Die jüngeren Leser griffen gern zu ‚Das kleine böse Buch’ von Magnus Myst. Auch sein zweiter Teil war immer wieder vorgemerkt worden", weiß Wünsch. Die jugendlichen Leser griffen zum altersgerechten Pendant "Das böse Buch". "Die Bücher sprechen die jungen Leser direkt an und sind nett gestaltet. Daneben waren Bücher der Reihe Minecraft, Pferdebücher, Exemplare von Fantasy- und Action-Reihen viel gelesen worden. Die älteren Mädchen griffen auch gern zu Krimis von Mel Wallis de Vries, Autorin für Psychothriller wie "Wer sich umdreht oder lacht" oder "Mädchen versenken".

Aber auch Bücher mit Sachthemen wurden gut angenommen. "Roboter - wie funktionieren die Maschinen der Zukunft", im Januar 2019 im Dorling Kindersley Verlag erschienen, war nach Angaben der Bibliotheksleiterin immer unterwegs. Den Grund dafür sieht sie in der guten grafischen und textlichen Aufmachung des Buches. Sachbücher werden von jungen Menschen dann gern gelesen, so Wünsch, wenn sie in "handlichen Häppchen Wissen mitgeben." Auch Sachbücher in Richtung Umweltschutz wurden vermehrt in der Bibliothek ausgeliehen.

Dass die Stadtbibliothek offensichtlich den Nerv seiner jungen Leser treffen konnte (Stichwort: Vormerkungen), ist nicht dem Zufall zu verdanken. Zum Lesesommer-Abschlussfest konnten die Teilnehmer auf Wunschzetteln notieren, was ihnen gefallen hat und was ihnen fehlte bzw. was sie sich für den nächsten Lesesommer wünschen. Zusammengefasst: Pferdegeschichten, Minecraft und Krimis sind nun schon gesetzt für 2020.

Bis zum Frühjahr nehmen die Mitarbeiter wahr, was Kinder und Jugendliche nachfragen. Zudem hilft eine Vorschlagsliste für die Aktion der Brandenburger Bibliotheken, die die Neuerscheinungen der Verlage bündelt.