dpa

Potsdam (dpa) Zur wöchentlichen Fridays-for-Future Demonstration in Potsdam werden am Freitag bis zu 100 Radfahrer erwartet. Unter dem Motto "Earth Strike Bikeride" ist laut Veranstalter eine Fahrraddemo geplant.

Um 18 Uhr trifft sich die Bewegung am Brandenburger Tor/Luisenplatz zur Mahnwache. Ab 19 Uhr wird über die Lange-, die Humboldt- und Glienicker Brücke geradelt. Auf jeder der drei Brücken ist eine Aktion geplant. Verkehrs- und Klimatote sollen dargestellt werden, um auf die weltweite Klimakrise aufmerksam zu machen.

Die Fahrraddemonstration in Potsdam wird voraussichtlich die einzige Klimaaktion an diesem Freitag in Brandenburg sein.

Seit über einem Jahr protestieren Schülerinnen und Schüler weltweit jeden Freitag für das Klima. Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg initiierte die soziale Bewegung, die sich mittlerweile auch in vielen Ländern organisiert.