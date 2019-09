Marco Winkler

Kremmen (MOZ) Er ist wieder an seinem Bestimmungsort: Die Goethe-Büste hat ihren Weg zurück in den Eingangsbereich der Kremmener Schule gefunden. "Nachdem er für eine Weile auf mysteriöse Weise verschwand und dann unerwartet wieder auftauchte, steht er seit dieser Woche auf seinem angestammten Platz", teilt Grundschuldirektorin Annette Borchert am Freitag mit.

Der Kremmener Schmiedemeister Frank Köpke fertigte für den namensgebenden Schuldichter eine neue Stele und sorgte damit für dessen sicheren Stand. Goethe verschwand im März 2018, tauchte kurze Zeit später aber wieder auf. Die Statue war nur locker verschraubt, so dass Kinder und Jugendliche sie beim Betreten der Schule immer wieder drehten. Vielleicht fiel sie dabei herunter, so eine Theorie im vorigen Jahr, und Schüler versteckten den ramponierten Goethe daraufhin.

Schülerinnen und Schüler der Grund- und Oberschule gestalteten in den vergangenen Tagen die Hintergrundwand im Eingang unter Leitung des Graffitikünstlers Patrick Kieper mit frischen Farben. "Dieses Projekt finanzierte der Förderverein der Grund- und Oberschule", so die Direktorin. "Die gesamte Schulgemeinschaft freut sich über das gelungene Ergebnis." Der Eingangsbereich trage dazu bei, "dass sich alle beim Betreten der Schule in angenehmer Weise willkommen und begrüßt fühlen."