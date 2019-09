Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Susanne Hoffmann ist am Freitag in Potsdam feierlich in das Amt als Generalstaatsanwältin des Landes Brandenburg eingeführt worden.

Die 59-Jährige tritt die Nachfolge des im vergangenen Jahr verstorbenen Erardo Rautenberg an.

Die gebürtige Berlinerin kam 2005 nach Brandenburg und leitete seit 2008 Abteilungen im Justizministerium.