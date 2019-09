Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel Seit Monaten gibt es in Ketzin/Havel Gerüchte, dass das seit mehr als drei Jahren in Planung befindlich neue Ketziner Wohngebiet "Baumschulwiese" gar nicht gebaut wird, da sich nach den Rodungen auf der Fläche hinter dem ehemaligen Edeka-Markt seit fast zwei Jahren nichts mehr bewegt. Wie der Investor, die Leonwert Immobilienmanagement GmbH aus Potsdam, informierte, beginnen noch im September die Arbeiten zur ersten Teilerschließung an den Zufahrtsstraßen und für die Medien wie Strom und Wasser.

Zwischenzeitlich war der Verkauf der Fläche beabsichtigt. Wie zu erfahren war, hatte es bereits einen entsprechenden Vorvertrag gegeben, an den sich der potentielle Eigentümer aber nicht gehalten hat. Deshalb entschloss sich der Eigentümer der Fläche, die seit mehr als drei Jahre laufenden Planungen selbst fortzuführen und das neue Wohngebiet zu bauen.

In der aktuellen Planung sind auf dem knapp drei Hektar umfassenden Areal statt der einst im Jahre 2016 vorgesehenen 150 nunmehr 225 Wohnungen konzipiert, davon ein Drittel altersgerechte Wohnungen. Diese werden gemeinsam mit dem Gemeinschaftswerk Wohnen und Pflege GmbH entwickelt. Das Gemeinschaftswerk wird künftig dessen Generalmieter und hatte empfohlen, dem Bedarf in der Stadt entsprechend besser kleinere, aber dafür einige mehr zu bauen.

Die grundsätzlichen Festlegungen für das neue Wohngebiet sind bereits in einem städtebaulichen Vertrag der Stadt mit dem Investor geregelt. Dieser sieht eine Kita vor, die 55 Plätze haben wird. Daneben wird ein großer, nicht eingezäunter Spielplatz gebaut. Sowohl die Kita als auch der Spielplatz stehen allen Ketzinern zur Verfügung. Die Wohngebäude werden eine unterschiedliche Anzahl Geschosse haben. Der Bau von Eigenheimen ist nicht beabsichtigt. Auch Wohnungen für betreutes Wohnen sind vorgesehen.

Wie Bürgermeister Bernd Lück informierte, laufen die Abstimmungen zwischen Stadt und Investor weiter. Ziel ist die kurzfristige Einreichung der Bauanträge. Für die Zuwegungen und die Medien wie Strom und Wasser seien sie kürzlich bereits erteilt worden. Auch haben die naturschutzrechtlichen Untersuchungen stattgefunden. Leonwert rechnet mit einem Baubeginn des Wohngebietes im IV. Quartal 2020. Öffentlich vorgestellt wurde das Vorhaben vom Investor im Bauausschuss der Stadt am 23. September.