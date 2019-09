Bürger in großer Sorge

Ulf Grieger

Küstrin (MOZ) Bürgermeister im Oderbruch sowie Vertreter der Bürgerinitiative B1 haben mit klaren Forderungen zur Vorbereitung der Bundesstraße 1 auf den Gütergrenzverkehr darauf reagiert, dass Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und sein polnischer Kollege Andrzej Adamczyk das Abkommen zum Bau der neuen Straßenbrücke in Kostrzyn/Küstrin unterzeichnet haben.

Zahlreiche Banner haben die Akteure der Bürgerinitiative B1 entlang der Bundesstraße sowie an den wichtigsten Landesstraßen wie der L33 angebracht. Sie protestieren damit gegen die Verkehrsbelastung großer Brummis im Zuge der geplanten Oderbrücke zwischen Küstrin-Kietz und Kostrzyn nad Odra (Polen). Verantwortlich für den Bau dieser Straßenbrücke ist die Republik Polen.

Die Vertragsunterzeichnung am Freitagmittag ist für alle Beteiligten eine Bestätigung dessen, was bereits seit viele Jahren als Möglichkeit diskutiert wurde, ohne dass Verantwortliche in Bund und Land die entsprechende Vorbereitung begonnen haben. Laut Vertrag soll die Brücke 2025 fertig sein. Das heißt, sie wird zum Teil gemeinsam mit der Bahnbrücke gebaut. Verantwortlich für diesen Bahnbrückenbau ist Deutschland.

Der Landkreis Märkisch-Oderland wird gemeinsam mit dem Verkehrsministerium des Landes eine neue Prognose für die zu erwartenden Verkehrsströme auf der B1 erstellen. Darüber informierte Thomas Berendt, Sprecher des Landrates. "Sobald die Kabinettsbildung erfolgt ist, wird es dazu Terminabsprachen geben." Hintergrund ist die Aussage der bisherigen Ministerin Kathrin Schneider, dass die B1 für einen Gütergrenzverkehr, der über die dann neue Brücke zu erwarten ist, hinreichend ausgebaut sei. Allerdings liegen dieser Aussage veraltete Prognosen zu Grunde, die vor Ort stark angezweifelt werden. Bislang ist die Brücke auf 7,5 Tonnen begrenzt.

"Wir werden dafür wieder auf die Straße gehen, dass die B1 sicherer wird", erklärte Gudrun Wurl, Amtsausschussvorsitzende von Golzow, in einer ersten Reaktion. Im Falle einer unvorbereiteten Öffnung der Küstriner Brücke für den Lkw-Verkehr rechnet sie damit, dass das normale Leben in den Dörfern an der Strecke nicht mehr möglich Im Bereich zwischen Brücke und Seelow befindet sich das Amt Golzow.

Frank Schütz, CDU-Fraktionschef im Kreistag und Bürgermeister von Golzow, begrüßt grundsätzlich den Bau der neuen Oderstraßenbrücke, die die Verkehrssituation im Grenzgebiet vor allem auf polnischer Seite entlasten wird. Er verweist aber auch auf zusätzlich Entwicklungen wie den Bau des neuen Auslieferungslagers vonAmazon in Hoppegarten. Dies werde die Verkehrssituation zwischen Küstrin und Berlin weiter verschärfen. Eine Entlastung durch den Ausbau der Ostbahnstrecke sei so schnell nicht zu erwarten. Deshalb fordere die Bürgerinitiative B1, zu deren Sprechern er gehört, dass die B1 in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen werden muss.