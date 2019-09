Sandra Euent

Falkensee (MOZ) Die Stadt Falkensee ehrt am 29. November erneut Bürger, die sich ehrenamtlich in der Stadt engagieren. Diese Menschen helfen in Sportvereinen, Initiativen, bei Kulturprojekten oder in sozialen Einrichtungen. Bis zum 3. November haben die Falkenseer nun die Möglichkeit, Ehrenamtler zu nominieren. Eine Jury bestehend aus der Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung, Julia Concu, Pfarrerin Gisela Dittmer, dem ehemaligen Sportbeauftragten Karl Hoffmann, Redakteurin Marlies Schnaibel, Museumsleiterin Gabriele Helbig, Kreishandwerksmeister Michael Ziesecke und Bürgermeister Heiko Müller wählt dann die fünf Preisträger aus. Die Verleihung des Bürgerpreise findet dann am 29. November im Rathaussaal statt.

Vorschläge für den Bürgerpreis sollten enthalten, wer wen und warum (kurze Begründung) vorschlägt, jeweils mit Namen und Adresse des Vorschlagenden und des Nominierten. Diese sind zu richten an die Stadt Falkensee, Büro des Bürgermeisters, Falkenhagener Straße 43/49, 14612 Falkensee oder per E-Mail an buergermeister@falkensee.de.