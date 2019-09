GZ

Zehdenick Zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten kam es am Freitagmorgen an der Ecke Fischerstraße/Bahnhofstraße in Zehdenick.

Eine 33-jährige Zehdenickerin wollte laut Polizei mit ihrem Audi aus der Fischerstraße kommend nach links abbiegen. Offenbar übersah sie dabei einen entgegenkommenden 47-jährigen Ford-Fahrer, sodass es zur Kollision kam. Schadenshöhe: zirka 5 000 Euro. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch Kameraden der Feuerwehr gebunden. Der Kreuzungsbereich wurde kurzzeitig vollständig gesperrt. Der 47-Jährige wurde vor Ort ambulant behandelt genauso wie die 33-Jährige Audi-Fahrerin. Die 37 Jahre alte Beifahrerin im Audi wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Pkw mussten anschließend geborgen werden.