Schwedt (MOZ) Verdacht auf Brandstiftung an Lagerhalle

Lodernde Flammen und Hitze am Donnerstagabend gegen 22. 20 Uhr in der Schwedter Vierradener Chaussee an der Ecke Langer Grund. Zeugen melden bei Feuerwehr und Polizei einen größeren Brand. Es brennt eine bereits seit mehr als zehn Jahren leerstehende Lagerhalle Am Langen Grund. Ehe die Feuerwehrleute allerdings ihre Arbeit aufnehmen können, wird das Gebäude völlig zerstört. So verhindern die Brandbekämpfer das weitere Ausbreiten der Flammen sowie vor allem deren Übergreifen auf angrenzende Gebäude und die in unmittelbarer Nähe wachsenden gerade sehr trockenen Bäume. Der Brandschaden auf dem Grundstück wird von den Experten mit 10 000 Euro beziffert. Spezialisten der Kriminaltechnik suchen nun nach der Brandursache. Der Verdacht auf Brandstiftung liegt nahe.