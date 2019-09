Th. Messerschmidt

Brandenburg (MOZ) "1. Der Laubsack wird weiterhin zu einer Gebühr von 1 Euro pro Stück angeboten. 2. Die Sammlung durch Laubcontainer im Herbst eines Jahres wird in ausgeweiteter Form fortgeführt. Die Finanzierung erfolgt über die Abfallgebühr." Das ist die Essenz einer 7-seitigen Beschlussvorlage, die die Stadtverordnetenversammlung passiert hat. Sie war es auch, die die Verwaltung beauftragt hatte, "im Herbst 2018 im Rahmen eines Pilotprojektes in geeigneter Weise Möglichkeiten der Sammlung und Annahme von Laub von öffentlichen Straßen … anzubieten" Entsprechend Beschluss wurde die Gebühr für den Laubsack von 2 auf 1 Euro pro Stück gesenkt, was dazu führte, dass die Anzahl verkaufter Laubsäcke von 2.017 in 2017 auf 5.902 in 2018 stieg und sich laut Prognose für 2019 vervierfachen kann. Ausgeweitet wird derweilen die Sammlung von Straßenlaub mittels Laubcontainern, für die die Stadt nun resümiert: "Das von der SVV beschlossene Pilotprojekt zur Entlastung der Bürger von ihren Anliegerpflichten zur Straßenreinigung verlief überwiegend erfolgreich und zeigte eine positive Resonanz... Es ist für Herbst 2019 und Herbst 2020 vorgesehen, über einen Gesamtzeitraum von 10 Wochen jeweils 5 Container 2 Wochen lang an 5 Stellplätzen des Stadtgebietes aufzustellen und anschließend zu anderen Aufstellorten zu wechseln." So werden dann 25 Standplätze bedient: Neustadt, Altstadt, Dom, Görden und Hohenstücken sowie in den Ortsteilen Plaue, Wust, Kirchmöser, Göttin, Klein Kreutz und Gollwitz.