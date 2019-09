MOZ

Schönfeld (MOZ) Bei einem Feuer in einem Haus in der Hauptstraße in Schönfeld ist ein Mann schwer verletzt worden. Laut Polizei war es beim Befeuern einer Heizungsanlage im Keller des Gebäudes zu einer Verpuffung mit anschließendem Schwelbrand gekommen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Das Haus, das nicht evakuiert werden musste, ist weiter bewohnbar. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 10 000 Euro. Das Opfer, dass Brandverletzungen davontrug, wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus Berlin-Marzahn geflogen. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.