Heike Weißapfel

Hohen Neuendorf (MOZ) Im Sozialausschuss waren sich die Mitglieder noch mit den anwesenden Kunstschaffenden einig: Eine Kulturentwicklungskonzeption muss her, und die Verwaltung soll sie schrittweise erarbeiten. Doch in der Stadtverordnetenversammlung häuften sich die Fragen, was diese eigentlich bewirken soll, und am Ende fiel der CDU-Antrag am Donnerstagabend durch. Dabei waren sich alle einig, dass Hohen Neuendorf eine reiche Kunst- und Kulturszene hat und braucht.

"Wo ist genau der Missstand?", fand Oliver Jirka (B 90/Die Grünen) das Ziel nicht klar genug formuliert. "Natürlich ist es unterstützenswert, Kultur aller Art in unserer Kleinstadt aufzubauen, zu unterstützen und zu festigen. Und es gibt ja ein jährlich wachsendes Kulturprogramm", sagte Jirka und nannte den Kulturkreis, die Verwaltung und die Unternehmergemeinschaft (UGHN) als Veranstalter. Doch der Antrag für das Konzeptpapier sei ein wenig fahrig formuliert. "Wir wollen nicht darüber reden, sondern machen", so Jirka, der sich im Kulturkreis für Musik engagiert.

Dr. Raimund Weiland (CDU) erklärte, der Antrag werde künftig eventuell dazu führen, dass in der Stadtverwaltung künftig jemand hauptamtlich kulturelle Ereignisse koordiniere. Doch auch die Kulturschaffenden selbst müssten sich stark einbringen. Im Sozialausschuss sei das der Fall gewesen. "Es gibt viel Kultur, die knapp unter dem Radar fliegt", sagt Weiland. "Die Stimmung ist: Uns lässt die Politik im Regen stehen – und das seit Jahren." Der Hohen Neuendorfer Gerd Siecksmeyer, der sich für die Künstler besonders engagiert, hatte in der vorhergehenden Stadtverordnetenversammlung ein flammendes Plädoyer für die Künstler gehalten, die bisher zu wenig Unterstützung erführen. In diese Kerbe schlug Klaus-Dieter Hartung (Linke), der im Vorstand des Kulturkreises ist. "Was uns fehlt? Zum Beispiel Ausstellungsräume. Wir haben keine Flächen, an denen mehr als fünf Bilder Platz finden – außer in der Sparkasse. Die Kultur ist noch nicht das, was wir wollen, deshalb stimmen wir dem Antrag zu."

Der stellvertretende Bürgermeister Alexander Tönnies schlug vor, erst einen Kulturbeirat zu schaffen, der dann am Konzept mitwirken könnte. Bemängelt wurde von einigen, dass vor der Wahl ein Konsens bestanden habe, der nun nicht mehr gültig sei. In namentlicher Abstimmung gab es zehn Ja-Stimmen von der CDU und der Linken. 13 waren dagegen, vor allem SPD und Grüne. Vier enthielten sich.