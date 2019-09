Th. Messerschmidt

Brandenburg (MOZ) Den Segen der Stadtverordnetenversammlung hat die von der Stadt geplante "Einschränkung der öffentlichen Einrichtungen zur Unterbringung von Asylbewerbern und ausländischen Flüchtlingen" erhalten. Somit gilt: "Das Objekt Fohrder Landstraße wird als Gemeinschaftsunterkunft zunächst vollständig aufgegeben." Und: "Im Objekt Upstallstraße wird eine Einschränkung zunächst um die Plätze eines Wohnblockes (330) veranlasst. Weitere Einschränkungen sollen bedarfsentsprechend erfolgen." Da die Landkreise und kreisfreien Städte verpflichtet sind, für die Unterbringung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen zu sorgen, hatte auch die Havelstadt vorgesorgt – mit Gemeinschaftsunterkünften in der Flämingstraße (Kapazität 229 Plätze), Upstallstraße (990) und Fohrder Landstraße (125). In der Beschlussvorlage heißt es: "Seitens der zentralen Ausländerbehörde des Landes Brandenburg (ZABH) erfolgen nur noch sehr geringe Zuweisungen von Asylbewerbern, da das Aufnahmesoll der Stadt Brandenburg an der Havel zur Unterbringung der Asylbewerber und ausländischen Flüchtlinge erfüllt ist." Und da die Zahl freier Plätze annähernd bei 1.000 liegt, sind Objekte entbehrlich. Außerdem ist das Objekt Upstallstraße perspektivisch als Ausbildungsstandort für das THW vorgesehen.