MOZ

Oranienburg (MOZ) Die TAS OR Speicher GmbH & Co. KG hat dem Landkreis am Freitag die Einleitung der Abbruchmaßnahmen des Kornspeichers angezeigt. Nach Auffassung des Investors sei die Monatsfrist zur Einbindung zur Einbindung der Fachämter ohne Einwände abgelaufen, erklärte der Landkreis am Freitagnachmittag. Die Bauaufsicht widersprach umgehend ordnete einen sofortigen Baustopp für die Abbrucharbeiten an.

Laut dem Schriftstück liegt der unteren Denkmalschutzbehörde (uDB) seit dem 26. August ein Antrag der TAS OR Speicher GmbH & Co KG auf Abbruch des ehemaligen Speichers vor. Dieser wird derzeit jedoch noch umfassend geprüft. "Das Ergebnis der Prüfung ist abzuwarten. Ohne eine denkmalrechtliche Erlaubnis darf nicht mit den Abbrucharbeiten am Kornspeicher begonnen werden", so die schriftliche Reaktion des Landkreises.

Weitere Informationen folgen...