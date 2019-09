Andreas Koska

Brück/Linthe ([]) Ob Erntefest oder Adventsmarkt in Brück, Jutta Felgenträger ist dabei, häufig ist sie sogar die treibende Kraft. Ehrenamtliches Engagement ist ihr wichtig.

Dabei rätseln viele Einwohner in Brück, Linthe und Umgebung woher die erfolgreiche Unternehmerin die Kraft und vor allem Zeit dafür nimmt. Denn die von ihr betriebene Tankstelle samt Autohof in Linthe sowie der kleine Zeitungsladen in Brück fordern ihre kontinuierliche Tatkraft. Dazu verbringt die agile Geschäftsfrau gern ihre Freizeit mit den Enkeln. Dass man alles unter einen Hut bringen kann, beweist Jutta Felgenträger alltäglich und so darf es nicht verwundern, dass sie viele Gäste und Bewunderer am 1. Oktober wird begrüßen können. Dann feiert sie das 25. Betriebsjubiläum. Der Tourismusverein Zauche-Fläming (TZF) gratuliert seinem Mitglied herzlich dazu. "Jutta Felgenträger hat ein Herz für die Zauche, in einer Ecke der Tankstelle wird für die gesamte Region geworben, danke dafür", betont der TZF-Vorsitzende Andreas Koska. Er vergisst nicht zu erwähnen, dass die Esso-Tankstelle an der BAB 9-Autobahnausfahrt Linthe mit Sicherheit die meisten Besucher der Region aus ganz Deutschland und Europa alljährlich zu ihren Kunden zählt. Weiter so!

Nur zwei Tage später steigt in Linthe eine weitere große Feier. Der ehemalige Bürgermeister der Gemeinde Linthe, Ottheiner Kleinerüschkamp, feiert seinen 70. Geburtstag. Kleinerüschkamp zählt zu den Gründungsmitgliedern des Tourismusvereins Zauche-Fläming und ist Ehrenmitglied desselben. "Wir wünschen Ottheiner Kleinerüschkamp vor allem Gesundheit und weiterhin Tatkraft für das Engagement in seiner Gemeinde aber auch für unsere gesamte Region", gratuliert Koska, der auch auf das Wirken des Linther Bürgers als mittelmärkischer Kreistagsabgeordneter hinweist.