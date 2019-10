Sabine Rakitin

Zepernick (MOZ) Die Ankündigung der Deutschen Bahn zur Sperrung der Schönower Straße unterhalb der Bahnbrücke – nun auch für Fußgänger und Radfahrer – war ausführlich, der rund 500 Meter lange Umweg für Passanten detailliert beschrieben. Vom S-Bahnhof Zepernick führe die Umleitung auf der Seite des Rathauses am Bahndamm entlang bis zum Pankedurchlass. Durch einen Tunnel würden die Passanten auf die andere Seite des Bahndammes in Höhe der Eisenbahnstraße gelangen und müssten dort entlang zurück zum Norma-Parkplatz, um dann wieder die Schönower Straße zu erreichen, hieß es. Und weiter: Die Umleitungsstrecke sei barrierefrei und werde beleuchtet. Außerdem kündigte das Unternehmen an, auch für die Verkehrssicherheit in den Wintermonaten sorgen zu wollen.

Soweit die Theorie. Die Bedingungen, die sich den Panketalern am Montag, dem ersten Tag der Sperrung unter der Eisenbahnbrücke am S-Bahnhof Zepernick, boten, waren verheerend. "Der Weg am Bahndamm ist nicht nur dunkel, er ist auch matschig und derzeit vor allem an der Stelle der Unterführung überflutet. Hier braucht man nicht nur Gummistiefel, sondern schon fast ein Schwimmabzeichen, um zur Bahn zu kommen", schilderte Christin Enkelmann, CDU-Gemeindevertreterin und Berufspendlerin, die Zustände in einem Brief an den Panketaler Bürgermeister Maximilian Wonke. "Wir bitten Sie, hier kurzfristig Verbesserungen bei der Bahn einzufordern und Möglichkeiten der Gemeinde zu prüfen, um die Situation für die nächsten Monate zumindest etwas zu verbessern."

Nach Ansicht der Panketaler Christdemokraten muss die Bahn einen Shuttle-Service zwischen Parkplatz und S-Bahneingang einrichten. Dieser war auch schon einmal zugesagt, jetzt aber ohne Begründung ad acta gelegt worden. Da die Sperrung der Schönower Straße mindestens bis Ende des Jahres dauert, sollte ein Sicherheitsdienst in den (dunklen) Morgen- und Abendstunden am Bahndamm eingesetzt werden, schlägt Christin Enkelmann zudem vor. Vor allem aber müsse die Umleitung befestigt, das Regenwasser abgeleitet und die Beleuchtung der Umleitungsstrecke – auch im Durchlass unter dem Bahndamm – verbessert werden. Nicht zuletzt bittet die CDU-Fraktion den Bürgermeister zu prüfen, ob nicht zusätzliche Parkflächen auf der Seite des S-Bahneingangs geschaffen werden können, "beispielsweise in Absprache mit dem Pächter auf dem Feld Richtung Schönow".

Bürgermeister ist empört

Noch am Montagabend schrieb Bürgermeister Maximilian Wonke eine erzürnte E-Mail an die Bahn. Seit dem vergangenen Wochenende würde die Gemeindeverwaltung mit Beschwerden über den unhaltbaren Zustandes des temporären Fußweges entlang der Panke "zu Recht!!!" überhäuft. "Ich habe mich selbst von der ‚Qualität’ des Weges überzeugen dürfen. Dieser steht unter Wasser", schrieb Wonke um 18.14 Uhr "So etwas kann man den Leuten wirklich nicht anbieten." Auch gehe die Gemeinde davon aus, dass der Weg unverzüglich beleuchtet werde, forderte er.

Am Dienstag machte sich Wonke erneut ein Bild von der Situation. Jetzt war das Wasser im Auftrag der Bahn abgepumpt worden. Dies soll auch bei künftigen Niederschlägen so sein. Auch die Beleuchtung im Tunnel war angebracht. "Richtig zufriedenstellend ist das trotzdem nicht", so Wonke. Die von der Bahn versprochene Reinigung stehe noch aus.