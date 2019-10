Dietmar Puttins

Groß Lindow Deutschland feiert aktuell 200 Jahre Heinrich Theodor Fontane (1819-1898). Generationen von Schülern lernten seine Ballade "Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland" (1889) auswendig. Wie man so etwas schafft und wer der Mann eigentlich war, das lernten am Donnerstag zwei 5. Klassen und eine 6. Klasse an der Grundschule "Lindenbäumchen" in Groß Lindow. Da besuchte sie der große Schriftsteller, Journalist und Theaterkritiker mit seiner Ehefrau Emilie (1798–1869) und einem Schauspieler der Gegenwart.

Im Wechsel die Klassen bespielt

Im Wechsel bespielten die freien Künstler Hank Teufer (Theodor) – Gründer und Leiter des freien event-theaters in Brandenburg an der Havel –, sowie Karen Schneeweiß-Voigt (Emilie) und der Schauspieler Urban Luig (48) die Klassen. Musik-Lehrerin Beate Görick hatte die Darsteller des event-theater-Projekts "Fontane macht Schule" nach Groß Lindow geholt. "Es hat sich wirklich gelohnt. Dieses aus der Zeit Gefallene ist den Kindern so nah und greifbar erschienen", sagt sie und dankt dem Amt Brieskow-Finkenheerd, das als Schulträger 60 Prozent der Kosten übernahm, und den Eltern, die den Restbetrag als Eigenanteil zahlten.

Nach der zweiten großen Hof-Pause wechselten die Darsteller wieder einmal die Klassen. Emilie Fontane, alias Karen Schneeweiß-Voigt (48), erzählte den Kindern unter anderem, dass sie mit "Theo" fünf Jahre lang verlobt war und mit der Heirat warten musste, bis er in der Lage war, eine Familie zu ernähren. Im Klassenzimmer auf der anderen Flurseite zeigte Schauspieler Urban Luig am Beispiel der Ribbeck-Ballade, wie man lange Texte erfolgreich lernt. Was ist der beste Trick? "Mit dem ganzen Körper, mit allen Sinnen lernen", erläutert Urban Luig, und so spielt bei ihm ein Schüler einen Kirchturm, ein anderer eine Glocke. Urban Luig: "Diese Eindrücke helfen den Schülern, sich den Text zu merken." Doch Höhepunkt ist die Stunde mit Theodor Fontane. Hank Teufer (60) ganz in Weinrot trägt Koteletten und Schnauzer aus aufgeklebtem Echthaar und kann deshalb in den Pausen der Hygiene wegen nichts essen. "Also, Ich bin Theodor Fontane 2.0. Die aktuelle Ausgabe! Das neueste Update! Und ihr sei die Klasse 5 b. Super! Wisst ihr, was mein Vater an meinem Geburtstag gemacht hat? Er hat alles Pulver aus seiner Apotheke geholt, in eine Rakete gestopft und am nächsten Tag gezündet. Durch meine Geburt kam das Silvesterfeuerwerk auf die Welt. Glaubt ihr das?"

"Nie im Leben!", tönt es leise. "Ja", raunt es dann im Chor. Hank Teufer: "Stimmt nicht ganz. Man nennt so etwas Fake News. "Das ist eine falsche Geschichte", ruft eine Schülerin. "Ja", sagt Theodor Fontane, "ein bisschen geschwindelt. Klingt aber toll und so kann man sich gut merken, wann ich geboren wurde – einen Tag vor Silvester 1819."