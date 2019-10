Ein Streifzug durch die Zeit - Löwenapotheke in Frankfurt (Oder) im Wandel der Zeit 1927, 1986 und 2019 © Foto: unbekannt

Frankfurt (Oder) Frankfurt, vor dem Krieg eine stolze und ansehnliche Beamtenstadt, verlor im April 1945 ihr Antlitz. Bomben zerstörten wunderschöne Häuser der Innenstadt, auch Kriegs-sieger brandschatzten. Weitere Bauten von historischem Wert wurden in DDR-Zeiten vernichtet. Doch in den zurückliegenden drei Jahrzehnten ist außerordentlich viel geschehen. Viele graue Häuser und triste Straßenzüge besitzen ein neues Gesicht. Diese Serie will Lust auf die Stadt machen: Ein Streifzug durch die Zeit – natürlich lokalpatriotisch und auch mit Mut zu Lücken.

Fast lautlos feierte kürzlich die älteste Apotheke Frankfurts, die Löwen-Apotheke in der Großen Oderstraße 42, ihren 235. Geburtstag. Am 7. Juli anno 1784 erhielt der Apotheker Christian Friedrich Goertz durch den König das Privileg zur Führung eines Arzneimittelmagazins. Goertz eröffnete im Haus aus dem 14. Jahrhundert die damals vierte Apotheke der Stadt. Aus historischen Unterlagen ist unter anderem ersichtlich, dass 1816 zur Apotheke neben einem großen Trockenboden für Kräuter eine Selterswasserfabrik gehörte. Ferner wurde die Löwen-Apotheke in alten Wohnungsbüchern als "Fabrik chemisch-pharmazeutischer Präparate" oder als "Laboratorium für medizinische Untersuchungen" bezeichnet.

Das Geschäft wechselte freilich im Laufe seiner mehr als zweihundertjährigen Geschichte mehrmals den Besitzer. Bis Kriegsende 1945 waren es15 Inhaber. Seit Dezember 1990 ist Heike Wegner neue, die 20. Inhaberin – und war bei notwendigen Restaurationsarbeiten in den 90er-Jahren erstaunt, welche "Geheimnisse" im alten Gemäuer zu Tage traten. Im hinteren Teil der Apotheke wurde ein Rundbogen freigelegt. Dort hatte sich früher die Rezeptur befunden und wurde nun zu einem modernen Labor umfunktioniert.

Im Keller der Apotheke findet sich eine zweischiffige, kreuzrippengewölbte Halle, die wahrscheinlich aus der Zeit um 1500 stammt. Im "Neuen Tag" vom 22. Januar 1988 befasste sich der spätere Frankfurter Ehrenbürger Wilhelm Neumann mit den schmiedeeisernen Kostbarkeiten an der Löwen-Apotheke. "Die Außenfronten des Eckhauses haben im Laufe der Bauentwicklung spätklassizistische Stil-Ausprägung erhalten. Neben diesen Besonderheiten fallen dem aufmerksamen Betrachter des eindrucksvollen Gebäudes einige Tribute künstlerischer Außengestaltung auf. Reichtum an Kunstsinn und handwerklich materialgerechter Schmiedekunst repräsentieren die beiden aufgespaltenen und gedrehten Zierpfosten am Eingang zur Apotheke und die zwei kunstvollen, konsolartig ausgebildeten Laternen unmittelbar an der Hausecke."

Das Gebäude der Löwen-Apotheke und die beiden angrenzenden Häuser in der Forststraße sind die einzig erhaltenen Gebäude in der früheren Frankfurter Altstadt. Viele andere sehenswerte Gebäude wurden in den letzten Kriegswochen 1945 durch Bomben zerstört.