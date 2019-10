Sabine Rakitin

Bernau (Olav Schröder) Für Unruhe hat die Nachricht zur Nachnutzung der Schulcontainer in Schwanebeck auch bei Bernauer Stadtverordneten gesorgt. Der Landkreis Barnim plant die Container noch bis Ende 2024 auf dem Schwanebecker Schulcampus an der L 200 stehen zu lassen. Ursprünglich dienten sie als Ausweichquartier während der umfangreichen Um- und Ausbauten der Ober- und Grundschule. Jetzt sollen sie noch einige Jahre länger stehen bleiben, um einerseits den wahrscheinlich weiterhin bestehenden Bedarf an Räumlichkeiten der Schwanebecker Schule abzusichern. Andererseits könnten sie auch zur Verfügung stehen, wenn aufgrund der Sanierung und Erweiterungsarbeiten an der Schule am Rollberg in Bernau zusätzlicher Bedarf entsteht. Wie die Kreisverwaltung gegenüber der MOZ mitgeteilt hatte, stehe aber die Entscheidung, die Schüler dann in Schwanebeck für die weiterführende Schule anzumelden, unverändert den Eltern zu.

Ein vermeintlicher "Umzug" der Schüler von Bernau nach Schwanebeck stieß unterdessen in der Hussitenstadt auf Ablehnung. In der jüngsten Sitzung des Stadtparlaments fragte CDU-Fraktionsvorsitzender Daniel Sauer, ob die Verwaltung davon Kenntnis habe, dass möglicherweise Bernauer Schüler in Schwanebeck untergebracht würden. "Für uns ist schwer vorstellbar, dass der Preis, den wir für die millionenschweren Investitionen des Landkreises in den Schulcampus am Rollberg zahlen müssen, für Jahre nach Schwanebeck pendelnde Schülerströme sein sollen", erklärte er.

Bürgermeister André Stahl (Linke) wies eine solche Vermutung zurück. Zum einen seien am Rollberg bereits Container aufgestellt. Zum anderen werde nur ein Gebäude abgerissen. Das zweite bleibe stehen, um die Unterbringung der Schüler in Bernau sicherzustellen, antwortete er.

Auch Cassandra Lehnert (SPD), in Bernau Stadtverordnete, in Panketal Vize-Bürgermeisterin, versicherte: "Die Container in Schwanebeck sollen die wachsenden Schülerzahlen in Panketal abfangen".

Debatte über Trägerschaft

Die Diskussion wurde jedoch auch in der dortigen Gemeindevertretung weiter geführt. Sigrid Harder (Linke) erläuterte den Antrag ihrer Fraktion zu den Plänen des Landkreises. Sie fragte danach, ob der Landkreis auch Alternativen zum Standort in Schwanebeck geprüft habe. Die Frage sei, ob die Sportanlagen oder die Mensa am Schwanebecker Schulstandort die Aufnahme weiterer Schüler erlauben würde. Ines Pukall, ebenfalls Linke, kritisierte, dass die Panketaler Gemeindevertretung nur durch eine Mitteilungsvorlage von der Angelegenheit in Kenntnis gesetzt wird, das sogenannte gemeindeliche Einvernehmen der Gemeinde zu der Verlängerung aber schon zuvor von der Verwaltung erteilt worden war. Axel Kruschinski (SPD) bezeichnete es als "merkwürdig, dass ausgerechnet die Schule jetzt zusätzlich Schüler aufnehmen soll, die von Panketal an den Landkreis abgegeben wurde. Ähnlich hatte zuvor Thomas Stein (Linke) festgehalten, dass die Entscheidung, die Trägerschaft an den Landkreis abzugeben, nicht richtig gewesen sei. Diese Debatte wird in Panketal seit Jahren geführt. Bürgermeister Maximilian Wonke (SPD) verteidigte die Abgabe der Trägerschaft mit Blick auf den Ausbau des Schulstandortes durch den Landkreis dagegen als richtig. Und wenn die Gemeinde die Schule behalten hätte, müsse sie nun die Container vorhalten.