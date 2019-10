Doris Steinkraus

Dolgelin (MOZ) Selten gab es so viele auswärtige Gäste bei der Gemeinderatssitzung in Lindendorf. Nur ein Thema stand auf der Tagesordnung der außerordentlichen Beratung. Am 17. September hatten die Lindendorfer mehrheitlich den Grundsatzbeschluss abgelehnt, mit dem sie für die Aufnahme von Verhandlungen zur Bildung eines Kragenamtes mit Golzow und Neuhardenberg stimmen sollten. Inzwischen haben Vierlinden, Fichtenhöhe, Lietzen und Falkenhagen diese Grundsatzbeschlüsse gefasst. Diese Kommunen hatten an die Lindendorfer appelliert, ihre Entscheidung zu überdenken. Sowohl die Amtsdirektorin von Neuhardenberg, Grit Brinkmann, und ihr Golzower Amtskollege Lothar Ebert, als auch Seelows Bürgermeister Jörg Schröder waren nach Dolgelin gekommen.

Franz: Seelow muss mit ins Boot

Lindendorfs Bürgermeister Helmut Franz machte keinen Hehl daraus, dass sich an seiner Einstellung nichts geändert habe. Er wolle eine Lösung, die von Dauer ist. Die sehe er nicht in einem Kragenamt, sagte er. "Seelow muss mit im Boot sein", stand für ihn fest. Alle Wege und Verbindungen würden nach Seelow führen. Uwe Andreas und Patricia Werner warben händeringend dafür, doch erst einmal den Grundsatzbeschluss zu fassen. "Wir verweigern uns sonst sogar Gesprächen", sagte Andreas. Man sollte die Amtsdirektorin verhandeln lassen. Lägen alle Details vor, könnte man sich immer noch gegen die Großamtsbildung entscheiden.

Amtsdirektorin Roswitha Thiede verwies auf den Zeitdruck. Bis Montag, 30. September, hatte das Innenministerium ein Votum aller Beteiligten gefordert. Für das Aushandeln der Beitritts-Beschlüsse räumt es eine Frist bis Ende Dezember ein. Ansonsten müssen die 500 000 Euro "Fusionsprämie" zurückgezahlt werden. Das Geld hatte die Stadt Seelow erhalten – mit Blick auf den Zusammenschluss von Verwaltungen in der Modellregion. So war es in damaligen Grundsatzbeschlüssen aller Kommunen der Modellregion befürwortet worden.

In der Diskussion ging es immer wieder um Alternativen, wenn man denn das Kragenamt nicht wolle. Mitverwaltung, Einheits- oder Verbandsgemeinde ermöglicht das Gesetz derzeit. Die Verbandsgemeinde, für die zwei Jahre in allen Kommunen die Vorbereitungen liefen, war letztlich gescheitert, weil das Land plötzlich die Erweiterung der Ämter als Option per Gesetz ermöglichte. Die Abgeordneten der Kreisstadt hatten wiederholt deutlich gemacht, dass Seelow nicht Teil eines Amtes werden will.

Thiede: Demokratisches Votum

Am Ende votierten vier Abgeordnete für den Grundsatzbeschluss und sieben dagegen. "Es ist eine demokratische Entscheidung. Wir akzeptieren das Votum", erklärte Roswitha Thiede im Nachgang. "Wir werden jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken. Vielmehr wollen wir jetzt gemeinsam ganz in Ruhe in den nächsten Monaten darüber nachdenken, wie wir die Verwaltung effektiver und kostengünstiger aufstellen können." Mit dem Nein der Lindendorfer sind nun auch die Verhandlungen zwischen Neuhardenberg und Golzow auf Eis gelegt. "Es gibt keine territoriale Grenze mehr, wenn Seelow-Land nicht dabei ist", sagte Grit Brinkmann nach der Beratung. Sie werde das Ministerium umgehend über die Entscheidung informieren. Wie es nun weitergeht, sei erst einmal offen.