Bernhard Schwiete

Storkow (MOZ) Bei der vierten Auflage der Herbstpoesie sind in Storkow am Wochenende wieder prominente Künstler zu erleben.

Anders als in den vergangenen Jahren hat die Stadt diesmal allerdings keine externe Agentur beauftragt, sondern die Akquise der Gäste in eigene Hände genommen. "Dass wir das Programm diesmal selber zusammengestellt haben, macht uns schon ein bisschen stolz", sagt Stefanie Lemcke im Team der Burg für Veranstaltungen zuständig. Schauplatz ist indes auch diesmal wieder nicht nur die Burg – es geht auch ins Rathaus, in die Kirche in der Altstadt und auf Schloss Hubertushöhe.

Auftakt mit Barbara Auer

Mit Schauspielerin Barbara Auer und Autor Christian Maintz werden die Kulturtage am Freitag in der Kirche eröffnet. Gemeinsam lesen die beiden ab 20 Uhr ausgewählte humoristische Kurzgeschichten und Gedichte aus dem von Kritikern hochgelobten, Gedichtband "Liebe in Lokalen". Theaterfreunde kommen am Sonnabend, 16 Uhr, im Schloss Hubertushöhe auf ihre Kosten.

Das Parktheater Edelbruch präsentiert wie vor kurzem in Bad Saarow den Klassiker "Die Dame mit dem Hündchen". Der Abend gehört dann zunächst der Radio-Eins-Moderatorin Marion Brasch. Sie liest ab 18 Uhr aus ihrem Buch "Lieber woanders, gefolgt von Stefan Schwarz, einem Kolumnisten der Zeitschrift "Das Magazin". Er liest an selber Stätte aus seinem Buch "Als Männer noch nicht in Betten starben" vor.

Am Sonntag gibt es dann zunächst Programm für Kinder. Auf der Burg gibt es ab 14 Uhr eine Lesung aus "Das musikalische Nashorn" mit Schauspieler und Synchronsprecher Christian Steyer, bekannt als Stimme von "Elefant, Tiger & Co.". Im Anschluss (16 Uhr) geht es mit Roman-Autorin Anne-Kathrin Schmidt und ihrer Krimi-Heldin Mira auf eine Zeitreise in die Nachwendejahre. Mit einem Auftritt von Max Goldt, der ab 18 Uhr auf der Burg aus seinem satirischen Gesamtwerk vorträgt, endet die Storkower Herbstpoesie.

Groß ist die Resonanz im Vorfeld vor allem auf das Parktheater Edelbruch. Mit Stand Dienstagnachmittag waren dafür nur noch zwei Eintrittskarten verfügbar, wie Antje Hilsing von der Tourist-Info berichtete.

Weitere Infos und Vorverkauf:www.storkower-herbstpoesie.de