Mittelmark Die Stiftung NaturSchutzFonds Brandenburg koordiniert derzeit die Erstellung von Schutz- und Bewirtschaftungsplänen für die Natura 2000-Gebiete "Rietzer See" und "Mittlere Havel Ergänzung". Landeigentümer, Landnutzer sowie Interessierte sind in diesem Rahmen am Mittwoch, 9. Oktober, dazu eingeladen, mögliche Maßnahmen zum Schutz der Gebiete zu diskutieren. Im Fokus stehen im Zentrum für Gewerbeförderung in Götz dabei, Raum 018, dabei ab 17 Uhr der Rietzer See, ab 18.30 Uhr soll es die Mittlere Havel Ergänzung gehen.

Beide Natura 2000-Gebiete beheimaten verschiedene gefährdete Lebensräume und Arten, zum Beispiel Binnensalzstellen mit Strandastern, Salzbunge und Erdbeerklee oder Pfeifengraswiesen mit Prachtnelken und Teufelsabbiss. Auch die seltenen Rotbauchunke und Windelschnecken sind hier heimisch. In Havel und Rietzer See schwimmen Schlammpeitzger, Steinbeißer und Bitterling – allesamt bedrohte Fischarten. Wegen ihres besonderen Naturschutzwertes wurden die beiden Gebiete als sogenannte Fauna-Flora-Habitat-Gebiete in das europäische Schutzgebietsnetz Natura 2000 aufgenommen.

Für Natura 2000-Gebiete in Brandenburg sollen in Zusammenarbeit von Planungsbüros mit Landnutzern und Eigentümern Schutz-und Bewirtschaftungspläne, sogenannte "Managementpläne" erstellt werden.

Die Stiftung NaturSchutzFonds Brandenburg koordiniert diese Arbeiten und hat die Bietergemeinschaft Dr. Szamatolski + Partner GbR/ Stadt und Land Planungsgesellschaft mbH/ALNUS mit den Planungen beauftragt. Deren Mitarbeiter haben in den vergangenen drei Jahren Arten und Lebensräume in den Gebieten untersucht und erste Maßnahmen für deren Erhalt abgeleitet. Die Veranstaltung dient dazu, die Untersuchungsergebnisse zu präsentieren und mögliche Maßnahmen zu diskutieren.

Die entsprechenden Entwürfe der Managementpläne können vorab eingesehen werden unter: www.natura2000-brandenburg.de/projektgebiete/potsdam-mittelmark/rietzer-see/berichte-und-karten bzw. /www.natura2000-brandenburg.de/projektgebiete/potsdam-mittelmark/mittlere-havel-ergaenzung/berichte-und-karten/Natura 2000.