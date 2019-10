BRAWO

Wust Der Ortsbeirat und die Wuster Vereine laden die Einwohner des Ortsteils sowie Gäste auch in diesem Jahr zum traditionellen Herbstfest ein. Gefeiert wird am Sonnabend, 5. Oktober, auf dem Festplatz in der Wuster Straße ab 15 Uhr mit Kaffee und Kuchen, Eiswagen, Kindertanz, Hüpfburg und Kegeln. Dazu startet der Verkauf des noch rechtzeitig fertig gewordenen Kalenders "Wust 2020". Außerdem gibt es Leckeres vom Grill, kühle Getränke und Bier vom Fass. Um 19.00 Uhr wird dann ein großes Lagerfeuer angezündet. Höhepunkt beim Tanz im Festzelt ist der Live-Auftritt des Brandenburger Irish-Folk-Duos "The Drunkabillys". Der Eintritt zum Fest ist frei.