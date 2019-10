Roland Hanke

Fürstenwalde (MOZ) Jetzt stehen noch mal anderthalb intensive Motorsport-Wochen für Olaf Haeusner auf dem Programm. Der Automobil-Rennfahrer vom Team H & S Motorsport aus Fürstenwalde wird gleich zweimal auf demAutodrom im tschechischen Most auf die Piste gehen.

Am Freitag ist der 53-Jährige mit seinem BMW M3 GT Gaststarter in der Rundstrecken-meisterschaft des Neuen Automobil- und Verkehrsclubs (NAVC). "Da fahre ich am frühen Morgen los und will in einem Feld von rund 25 Fahrern im Rennen mein Auto auf Herz und Nieren prüfen. Nach dem Härtetest geht es dann abends wieder nachHause", berichtet Haeusner.

Gut eine Woche später ist er dann wieder in Most, um am 12. und 13. Oktober das Saisonfinale im Carbonia Cup zu bestreiten. In den bisherigen Rennen hat der Fürstenwalder immerhin zwei Siege und drei zweite Plätze zu Buche stehen – allerdings auch drei Ausfälle. Und zwei davon waren zuletzt bei der zweiten Veranstaltung auf dem Slovakia Ring ziemlich bitter. "Ein kleines technisches Problem hat mich viele Stunden Arbeit gekostet und die Gesamtführung in meiner Klasse A3 bis 3000 Kubikzentimeter, da ich nicht fahren konnte. Dass es nur ein eingequetschter Schlauch war, habe ich erst zu Hause entdeckt. Ärgerlich."

Kampfziel Gesamtplatz 2

Inzwischen ist wieder alles im Lot und Haeusner hat sich ein Kampfziel für das Abschluss-Rennen im Carbonia Cup am 13. Oktober gestellt: "Ich will mir noch den zweiten Gesamtplatz in meiner Klasse sichern. Dazu muss ich zumindest Zweiter vor AdamBaczynski werden."

Derzeit ist der Fürstenwalder mit 89 Punkten Dritter, nur drei Zähler hinter dem zweitplatzierten Polen Baczynski. Haeusners Dauerrivalen Walter Forster aus dem niederbayerischen Train (128 Punkte), der bislang in sechs Rennen als Erster über die Ziellinie fuhr, ist der Gesamtsieg nicht mehr zu nehmen.