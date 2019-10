Die EEW Energy from Waste GmbH erweitert seinen Standort in Premnitz. © Foto: Manuela Bohm

Manuela Bohm

Premnitz (MOZ) 2.000 Arbeitsplätze - das sei das Ziel der Umstrukturierung des Industriestandorts gewesen, für jene, die an den Standort glaubten, an ihm festhielten und ihn entwickelten. Die Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) hat kürzlich Resümee ihrer Arbeit gezogen. 209 Hektar des Industrieparks Premnitz (IPP) haben sie für die Zukunft fit gemacht. Proteste in den 1990ern und Förderungen von 72 Millionen sorgten für die Entwicklung des Industriestandorts.

"Es wurden sicher manch Anlagen auch durchgeschleppt, aber einige hätten nicht geschlossen werden müssen", erinnert sich der Premnitzer Jürgen Mai. Einige Linien, die unter dem Dach des VEB Chemiefaserwerkes "Friedrich Engels" quasi auf dem Gelände des heutigen IPP produzierten, wurden nach und nach geschlossen. Das frühere Viskose-Fabrikgebäude wurde erst im vergangenen Jahr abgerissen, das Gelände komplett von Rückständen entgiftet und für Neuansiedlungen freigegeben.

Premnitzer erinnern sich sicher auch an die Perlon genannten Dederon-Fasern und die produzierten Acrylfasern. Sind die älteste Anlage der Wolpryla und die jüngste, erst 1988 aufgebaute, bald nach der Wende stillgelegt worden, arbeitete die mittlere Anlage aus den 1970er Jahren noch bis zum 31. Oktober 2000. Auch die ältesten der Polyester-Grisuten-Anlagen waren nur bis zur politischen Wende im Einsatz.

"Mit den Lehrlingen waren im Werk rund 6.500 Menschen beschäftigt, ausgenommen davon sind die Mitarbeiter von den Fremdbetrieben", sagt Mai. Sie haben damals in den 1990er Jahren für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze und des Standorts gekämpft.

Mehr als 6.500 Menschen arbeiten also im Premnitzer Werk, jetzt sind es 1.400 in 40 Unternehmen. 300 sollen in den nächsten Jahren hinzu kommen, in jenen Unternehmen, die 2019 Flächen im Park kauften, sich angesiedelten bzw. erweiterten. Mit der Richter Recycling GmbH, die sich auf Flächen der ehemaligen Viskose ansiedeln möchte, wird die Zahl der Unternehmen erhöht, die im Bereich der Wiederaufbereitung tätig sind.

Die Recycling-Wirtschaft bezeichnete Birgit Flügge von der LEG jüngst als eine Schwerpunktbranche im IPP. Eine zweite bilden, so Standortmanager Roy Wallenta, Chemie-Unternehmen wie die Märkische Faser GmbH und ihre Tochterunternehmen mit rund 550 Arbeitnehmer sowie Jacobi Carbons GmbH und die Domo Premnitz GmbH. Daneben haben auch Firmen anderer Branchen ihren Standort im IPP gefunden, wie die Havelländische Zinkdruckguss GmbH & Co. KG bei der Metallverarbeitung und die Rampf GmbH in der Baubranche.

Das Unternehmen Plasotec will sich nun im Industriepark neu ansiedeln. Es ist auf die Veredelung von Metalloberflächen spezialisiert. Als eine Neuansiedlung ist hingegen die Bioethanol-Anlage nicht mehr zu betrachten. Allerdings wird es dort wohl nun vorwärts gehen. 2015, so erklärt es Wallenta, sei die Anlage an einen neuen Investor gegangen. Die Eco Energie GmbH wird die Anlage wohl in zwei Schritten in Betrieb nehmen. In einem ersten Schritt wird in einer neu aufgebauten Anlage Alkohol in einer hohen Qualität destilliert. Mit dem so verdienten Geld soll der Rest der Anlage revitalisiert werden, weiß Wallenta, der zwei Amtsperioden lang, bis 2016 Bürgermeister der Stadt war.

Als großes Vorhaben, das den Standort stärken kann, wird die geplante Wärmetrasse nach Brandenburg an der Havel hervorgehoben. 20 Millionen Förderung werden in das Projekt fließen. Dies kündigte Finanzminister Christian Görke (Die Linke) kürzlich bei einem Besuch im IPP an. Mit der 21 Kilometer langen Leitung zur Wärmeversorgung in Brandenburg/Havel sollen 70.000 Tonnen CO2 eingespart werden. Für die Absicherung der Lieferungen von Wärme und Energie nicht nur in Brandenburg/Havel, sondern auch von Unternehmen im IPP und in der Stadt Premnitz baut das Unternehmen EEW Energy from Waste eine neue Verbrennungslinie. Sie nimmt im Gegenzug zwar eine alte Linie vom Netz, wird dennoch mit rund 30.000 Tonnen mehr, dann zirka 300.000 Tonnen Abfälle im Jahr verbrennen.