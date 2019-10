Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Selbst wer keine Lust zu lesen hat, darf sich auf Bücher freuen: Am 15. November beteiligt sich Oranienburg erstmals am bundesweiten Vorlesetag. Dann wird vormittags aus Kinderbüchern, nachmittags und abends für Jugendliche und Erwachsene vorgelesen. "Es ist toll, wie viele Leute sich zum Vorlesen gefunden haben", sagt Stefanie Steinicke-Kreutzer von der Stadtverwaltung, die den Vorlesetag gemeinsam mit der Citygemeinschaft, der Stadtbibliothek und den Stadtwerken vorbereitet. 30 Vorleser haben sich angemeldet, um an manchmal ungewöhnlichen Orten vor Publikum zu lesen. Mit dabei sind Bürgermeister Alexander Laesicke und Landrat Ludger Weskamp, die jeweils in ihren Amtsbüros vorlesen. Alt-Bürgermeister Hans-Joachim Laesicke wird in der Friedrich-Fröbel-Kita vorlesen. Kurfürstin Louise-Henriette wird im Schlossmuseum zu hören sein. Und OGA-Redaktionsleiterin Claudia Duda liest im Druckhaus Oberhavel im Gewerbegebiet Nord. Zudem werden Autoren aus ihren eigenen Büchern lesen. Anja Tuckermann bringt ihren Jugendroman "Mano" mit in die Gedenkstätte Sachsenhausen. In ihrer Erzählung geht es um das Schicksal des elfjährigen Sintojungen Mano, der mehrere Konzentrationslager und einen Todesmarsch überlebt hat und am Ende des Zweiten Weltkrieges zufällig nach Frankreich gerät. In der Stadtbibliothek liest der niederländische Schriftsteller Jan Konst aus seiner historischen Erzählung "Der Wintergarten". Der Eintritt ist immer frei. "Wir sind optimistisch, dass es nächstes Jahr eine Fortsetzung gibt", sagte Geschäftsstraßenmanager Stefan Wiesjahn.

Die endgültige Übersicht über alle Vorleser, Bücher, Zeiten und Orte ist ab Montag auf www.oranienburg.de/vorlesetag nachzulesen.