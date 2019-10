Manuela Bohm

Neuwerder (MOZ) Nach einigen Jahren Pause wird eines der drei noch im Ort erhaltenen Backhäuser in Neuwerder am Freitag für das am kommenden Samstag stattfindende Backofenfest, angeheizt. Am 5. Oktober ab 14.30 Uhr können sich Anwohner und Besucher an frischem Brot und Blechkuchen aus dem Traditionsofen laben.

Im Jahr 2000 wurde das erste Backofenfest in Neuwerder gefeiert. Allerdings wurden in den Jahrzehnten zuvor bereits die Backhäuser angeheizt, wenn große Feierlichkeiten wie Hochzeiten im Dorf anstanden. In den Zeiten der DDR waren die Backhäuser ansonsten eher verpönt, backten die Frauen des Dorfes eher in ihren Küchen leckere Kuchen. Nach Gründung des Kolonistendorfs waren Häuser nördlich der das Dorf durchziehenden Straße fürs Wohnen und die Stallungen der Tiere ab den 1770er Jahren errichtet worden. Zu beinahe jedem Gehöft entstand auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein Backhaus. Früher waren sie sicher kleiner, zumindest flacher. "In einem Erdwall mit Ziegeln abgedeckt, heizten die Menschen in Neuwerder ein, um zu backen", sagt Karsten Fleischhauer, Mitglied des Heimatvereins. Aufwendig wie auch zum Backofenfest 2019 wurde aber nicht täglich der Ofen angeheizt. Die Backwaren wurden teils gelagert. Überliefert ist aber nicht, wodurch die Brote damals länger haltbar blieben.

Am Freitag heizen die Mitglieder des erst in diesem Jahr gegründeten Heimatvereins das Backhaus ein. Ein weiteres Mal wird am frühen Samstagmorgen Reisig im Haus entzündet und die Steine aufgeheizt. "Sind die roten Steine so heiß, dass sie weiß sind, wird das Haus gereinigt und die Backwaren eingeschoben", erklärt Fleischhauer. Vom Bäcker Bruno Schulz aus Rhinow vorbereitete Brote und Blechkuchen werden dann ab 14.30 Uhr im Schaubacken abgebacken. Zudem wird Backschwein in einer Wanne im Backhaus zubereitet.

Zum Backofenfest bieten die Neuwerderaner aber nicht nur Kuchen, Brot und Backschwein, sondern auch Spaß, Spiel und Unterhaltung. Für die kleinen Gäste wird ein Kettcar-Parcours aufgebaut, sie können sich beim Basteln ausprobieren, auf der Hüpfburg austoben, sich schminken lassen sowie Zwergziegen und andere Tiere streicheln. Beim Torwandschießen kommt es auf die Treffsicherheit an. Auf einem Parcours können sich auch die großen Gäste bewähren - mit einem Traktor.