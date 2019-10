René Wernitz

Potsdam (MOZ) Gewählt wurde in Brandenburg am 1. September. Seit dem 23. September laufen die Koalitionsverhandlungen. SPD, CDU und Bündnis’90/Die Grünen haben sieben Arbeitsgruppen gebildet. Bis zur Vorlage eines unterschriftsreifen Koalitionsvertrags werden noch einige Tage vergehen. Mitte Oktober ist dafür angepeilt.

Derweil setzt sich der rot-rote Regierungsalltag fort. Denn noch besteht das 2009 gebildete Bündnis zwischen SPD und Die Linke. Und obgleich er nun ein Mandat für die Opposition im Landtag in der Tasche hat, geht auch Finanzminister und Vizeministerpräsident Christian Görke (Die Linke) weiter seiner Arbeit in der Regierung nach. Kürzlich gastierte er im Industriepark Premnitz (IPP). Dort als Noch-Finanzminister bezeichnet, verzogen sich seine Mundwinkel zu einem breiten Grinsen.

Welcher Gedanke ihm dabei durch den Kopf huschte, ist Görkes Geheimnis geblieben. Womöglich dachte er bereits an frohe Oppositionsarbeit gegen Rot-Schwarz-Grün. Im Nachbarland Sachsen-Anhalt besteht diese Farbkomi seit 2016 und macht insbesondere durch interne Differenzen medial von sich Reden. Die dortigen Koalitionäre verfügen gegenüber AfD (30 Sitze) und Die Linke (16) über eine Mehrheit von 5 Sitzen im Landtag.

Görkes Tage als Minister der Finanzen dürften spätestens im Dezember gezählt sein. Eine vorherige Verhandlungswende zurück zu den Linken käme einem Wunder gleich. Doch in welcher Farbkombination der politische Weihnachtsstern über Potsdam leuchten wird, ist wohl offener als es momentan den Anschein hat.

Sogar nach Vorlage eines unterschriftsreifen Koalitionsvertrags gebe es noch Fragezeichen. Denn die Grünen haben auf dem Kleinen Parteitag am 21. September, der den Weg frei machte zum Übergang von Sondierungsgesprächen in Koalitionsverhandlungen mit SPD und CDU, auch eine Urabstimmung über das Vertragswerk beschlossen. Alle Parteimitglieder werden schriftlich befragt.

"Das Sondierungspapier trage eine klare grüne Handschrift mit entscheidenden Verabredungen zur Energie-, Landwirtschafts- und Verkehrspolitik. Man hätte ein rot-grün-rotes Bündnis präferiert und dafür bis zum Schluss gekämpft, doch dies sei am Widerstand der SPD gescheitert." So steht es in einer am 21. September veröffentlichten Mitteilung auf gruene-brandenburg.de. Spitzen-Grüne Ursula Nonnemacher hatte auf dem Kleinen Parteitag eine Zusammenarbeit mit Sozial- und Christdemokraten als "wenig geliebte Konstellation" bezeichnet.

Auch sie hatte mit den Rot-Roten geliebäugelt, wobei sie sich mit der Grünen Jugend auf einer Wellenlänge wusste. Rot-Grün-Rot hätte aber nur über eine Stimme Mehrheit im Landtag verfügt, eine denkbar knappe Sache. Der SPD um Partei- und Regierungschef Dietmar Woidke war das zu heiß. Auf dem Kleinen Parteitag sagte Robert Funke, Sprecher der Grünen Jugend: "Wir sind nicht dazu da, der SPD ihre Wunschkoalition zu ermöglichen".

Die Jungsporne konnten sich nicht durchsetzen. 46 von 54 Delegierten gaben dem Sondierungspapier ihren Segen und stimmten für den Eintritt in Koalitionsverhandlungen. Wenn die Parteibasis bei einer Urabstimmung ebenso auf Grün schaltet, würde es nicht auf eine rot-schwarze Minderheitsregierung oder gar Neuwahlen hinaus laufen. Laut Landesverfassung muss der Regierungschef spätestens drei Monate nach Konstituierung des Landtags gewählt sein, diesmal also bis Weihnachten.

Übrigens soll bei der SPD auf einem Parteitag und bei der CDU sowohl auf einem Parteitag als auch per Mitgliederbefragung der Koalitionsvertrag genehmigt werden.