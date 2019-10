BRAWO

Brandenburg Die neue Führungsspitze am Brandenburger Theater komplettiert sich: Zu BT-Geschäftsführerin Christine Fliege und dem Künstlerischen Leiter Martin Widmaier hat sich Christoph Kulb gesellt. Er ist neuer Orchesterdirektor am Brandenburger Theater.

Kulb ist gebürtiger Berliner und wuchs in Schwerin auf. Nach einer Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann absolvierte er das Studium Populäre Musik und Medien in Detmold und Paderborn sowie Kulturmanagement und Kulturtourismus an der Viadrina in Frankfurt Oder.

Für das West-Eastern-Divan Orchester arbeitete er im Tourmanagement, als Künstleragent beim Impresariat Simmenauer und war selbstständig in der Konzert- und Festivalproduktion unter anderem im Pierre Boulez Saal und in der Philharmonie Berlin tätig. Zuletzt arbeitete er als organisatorischer Leiter der Sommerlichen Musiktage Hitzacker.