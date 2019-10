Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Endlich müssen wir nicht mehr so lange laufen." Mit diesen Worten brachte Viertklässler Danilo Schmidt beim Richtfest für das Sporthaus vor mehr als 200 Mitschülern, Eltern, Lehrern und Bauleuten auf den Punkt, warum der Neubau auf dem Campus Alter Gutshof an der Prötzeler Chaussee so wichtig ist. Bisher müssen die 180 Grundschüler und 116 Gymnasiasten der Freien bundtStift-Schule zum Sportunterricht meist in die Hegermühlen-Grundschule oder die Energie-Arena umziehen. Ein Zustand, der nicht nur für die Schüler mit einigen Anstrengungen verbunden ist, sondern auch für die Lehrer. Danilo Schmidt durfte bei der feierlichen Zeremonie zusammen mit Katharina von Raven, Schülersprecherin am Gymnasium, Zimmermann Martin Schuchardt und Grundschulleiterin Diana Langer auf dem Baugerüst stehen und zum Publikum sprechen. Als Teil der Lerngruppe "Mars" mit 16 Erst- bis Viertklässlern, deren Sprecher er ist, hatte er den Richtkranz mitgestaltet und sich seinen Auftritt redlich verdient.

"Mit dem Neubau entfallen die Fahrerei und Lauferei komplett, dann sind wir auch in der Gestaltung unseres Stundenplans ein bisschen freier", freute sich Diana Langer. Sie hofft, dass das Sporthaus im kommenden Frühjahr fertig ist und dann mit Beginn des neuen Schuljahres genutzt werden kann. "Wir liegen gut im Plan", berichtete Lutz Krannich, Geschäftsführer der bundtStift gGmbH als Träger der Schule, über das 1,5-Millionen-Euro-Projekt, das mit 300 000 Euro Bundesmitteln gefördert wird und nach dem Schulsport auch von Vereinen zum Selbstkostenpreis genutzt werden kann. "Wir hatten bei den Ausschreibungen Glück", sagte Krannich. Es hätten sich mehr Firmen gemeldet als benötigt. Errichtet wird das Sporthaus, dessen Rohbau mit Dachstuhl so gut wie abgeschlossen ist, von Unternehmen aus der Region.

Bürgermeisterin Elke Stadeler zeigte sich beeindruckt "von dem, was hier schon steht. Ich bin froh, dass man das Gebäude noch vor dem Winter dicht bekommt." Der Neubau entlaste die Stadt, denn dadurch entspanne sich die Situation in anderen Sporthallen.