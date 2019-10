MOZ

Strausberg Gleich zu zwei Bränden wurde die Polizei am Feiertag gegen 2.30 Uhr in Neuenhagen gerufen. An der Saalecker Straße brannten zwei Schuppen auf einem Wochenendgrundstrück. An der Niederheidenstraße stand ein Bungalo in Flammen. Durch den Einsatz der Feuerwehr gelang es, ein Übergreifen der Feuer auf benachbarte Gebäude zu verhindern. Personen kamen in keinem der beiden Fälle zu Schaden. Die Kriminalpolizei untersuchte die Brandorte und ermittelt zu den Ursachen der beiden Brände..