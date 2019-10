Volkmar Ernst

Ortsmarke (MOZ) Direkt am Wasser liegt Neuholland nicht, aber Liebenwalde, und schließlich ist Neuholland ein Ortsteil von Liebenwalde. Insofern passt wieder alles, vor allem die Überlegung des Bildhauers Lothar Köhn, ein Wikingerschiff nachzubauen. Warum? "Weil ich es handwerklich kann und es mir Spaß macht, mich als Künstler an ungewöhnlichen Projekten auszuprobieren", erklärt Köhn seine Überlegungen.

18 Meter soll das Schiff einmal lang sein und natürlich auch seetüchtig. "Das wäre für Liebenwalde bestimmt eine Bereicherung, wenn es im Stadthafen liegt oder sogar auf dem Finowkanal unterwegs ist", ist er überzeugt. Noch sind es nur Pläne, die Köhn jedoch am Sonnabend, 19. Oktober, auf dem "Werftgelände" auf seinem Grundstück an der Nassenheider Chaussee mit der symbolischen Kiellegung des Schiffes vorstellen möchte. Wer sich das Projekt ansehen möchte, ist ab 16 Uhr gern gesehen. Bei Bier und Wildschweinbraten kann dann in gemütlicher Runde gefachsimpelt werden.